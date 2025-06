Brandon Lake: “Não faço música para ser um rock star”, diz ao Grammy

Na última semana, o cantor estadunidense Brandon Lake divulgou seu novo disco, “King of Hearts”, nas plataformas de música. Em comemoração ao lançamento do trabalho, o cantor concedeu uma entrevista exclusiva ao portal do Grammy, a maior premiação da indústria musical nos Estados Unidos, em que falou sobre sua carreira e o impacto de seu projeto.

“King of Hearts” possui 16 faixas, incluindo as famosas “Hard Fought Hallelujah”, single com certificação de platina, e “That’s Who I Praise”, uma das músicas mais populares do cantor no Spotify. A versão deluxe do disco, lançada na última segunda-feira (16), conta com uma parceria entre o cantor e o rapper Jelly Roll.

Em entrevista ao Grammy, o cantor falou sobre sua relação com a música e com a fama: “Não faço isso para tentar ser uma estrela do rock. Eu realmente quero ser um líder e um pastor dos corações das pessoas, e era assim que Jesus era. Ele buscava os corações das pessoas… Ele sempre foi um campeão e o rei dos corações”, contou.

Filho de pastor, Brandon Lake cresceu com uma grande influência da igreja em sua vida e carreira profissional: “Eu não estaria aqui sem esse alicerce de fé e uma comunidade que torce por mim. Até hoje, faço parte da equipe da minha igreja e canto lá quando estou em casa. E, com tudo o que está acontecendo na minha vida agora, eles são meus maiores incentivadores. É raro encontrar uma igreja saudável, mas elas existem. Eu encontrei uma, e ela tem me mantido firme e sido uma fonte de saúde para mim nesta fase intensa que estou vivendo!”, cou o cantor em entrevista.

Brandon Lake: “Você não precisa ser um crente para ouvir e curtir minha música”

Apesar de um cantor do country cristão (ou música cristã contemporânea), Brandon Lake convida os ouvintes de música no geral para ouvir suas canções. Para o artista, é mais importante o impacto emocional que suas músicas geram do que as crenças religiosas de seus ouvintes, ou a falta delas. Brandon Lake também indicou a escuta de seu disco na íntegra, pois afirmou que em seu trabalho há músicas para todos os gostos.

“Com certeza. Você não precisa ser um crente para ouvir e curtir minha música. A prova disso é que eu e o Jelly Roll fizemos uma música juntos, e tem muita gente que diz: ‘Eu não acredito no que você acredita, mas cara, eu amo essa música porque me faz sentir algo.’ Esse sentimento é o que as pessoas vão encontrar neste álbum, e é disso que mais me orgulho… no fim, é simplesmente uma música foda. Só acontece que eu escrevo sobre algo em que realmente acredito, mas, musicalmente, também estou super orgulhoso do som deste trabalho”, refletiu Brandon Lake durante entrevista.

Juntamente ao lançamento de “King of Hearts”, o cantor anunciou a turnê de divulgação do disco, que acontece entre os meses de outubro deste ano e maio de 2026. o cantor percorrerá diversas cidades dos Estados Unidos, e anunciou algumas novidades para a nova temporada de shows.

“Estamos em turnê por arenas há dois anos, e tem sido incrível: é de cair o queixo ver tanta gente aparecendo. Dessa vez, vamos até fazer alguns estádios. Mal posso esperar para sair na turnê de ‘King of Hearts’ e cantar essas novas músicas. Elas têm uma energia totalmente diferente”, começou o cantor, que está atualmente no fim de uma temporada de apresentações que começou em 2023.

“A melhor forma de explicar é que é como uma sessão de musculação espiritual com outras pessoas. Quando treino sozinho, eu me esforço até certo nível, mas quando você está numa sala com alguém, sempre acaba indo um pouco além. E quando junta milhares de pessoas no mesmo lugar? Aí a energia fica simplesmente insana!”, finalizou.