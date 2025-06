Luciano Huck encomenda superiate de R$?50 milhões para substituir o antigo

O apresentador Luciano Huck trocou os planos de manutenção do iate “O Bejoa” por novos projetos náuticos: ele encomendou um superiate sob medida avaliado em cerca de R$?50 milhões, praticamente o dobro do valor do atual, estimado em R$?30 milhões.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o novo iate terá aproximadamente 55 metros de comprimento (180 pés) e contará com tecnologias avançadas e estrutura ampliada, oferecendo ainda mais conforto e sofisticação. A embarcação está em construção desde o fim de 2023, após o “Bejoa” ser encaminhado para reparos, e deve ser entregue ao comunicador em 2026.

A expectativa é que Luciano Huck utilize o superiate para viagens em família, mantendo sua tradição de navegar durante as férias. A nova embarcação deve entrar para o seleto grupo dos maiores iates particulares do Brasil, como uma das aquisições mais expressivas já feitas por uma celebridade no país.