Ed Sheeran renasce com “Sapphire” e mira novo sucesso global

Ed Sheeran parece ter reencontrado o caminho para o topo das paradas ou, ao menos, está bem perto disso.

Depois de uma sequência de lançamentos que não causaram tanto furor quanto os hits do passado, o cantor britânico surge com “Sapphire”, single que vem conquistando ouvintes ao redor do mundo e mostrando que o fogo criativo ainda arde.

A faixa estreou direto no Top 10 da Billboard Global 200, em 8º lugar, além de ocupar a 9ª posição no ranking britânico, com números impressionantes: mais de 2,5 milhões de streams diários no Spotify.

De acordo com o colunista Leonardo Torres, do portal Popline, apesar de uma entrada mais tímida nos Estados Unidos “Sapphire” estreou na 74ª colocação da Hot 100 o desempenho global já chama atenção.

“Sapphire” é uma daquelas músicas que entregam o que os fãs esperam de Sheeran: melodia grudenta, letras sentimentais e uma produção impecável.

Com 45 milhões de visualizações no YouTube em pouco tempo, o videoclipe colabora para a escalada da música, que parece mesmo destinada a se tornar o carro-chefe de seu novo álbum, “Play”, previsto para 12 de setembro.

E falando em “Play”, o oitavo álbum de estúdio do ruivo vem cercado de expectativa e concorrência. A

mesma data de lançamento foi escolhida pela Sony Music para o debut solo de JADE, ex-integrante do Little Mix. A estratégia da gravadora é clara: bater de frente com Sheeran nas paradas.

JADE já provou que tem potencial solo. Seu single “Angel of My Dreams” figurou entre os 10 mais ouvidos no Reino Unido e levou certificado de ouro. Agora, com álbum marcado para o mesmo dia que Ed, o cenário pop britânico se prepara para um embate de gigantes com fãs, claro, divididos entre os dois talentos.

Por enquanto, Ed Sheeran mantém a dianteira em números. Além de “Sapphire”, o cantor já lançou “Azizam” e “Old Phone”, ambas também incluídas no novo álbum. A versão padrão de “Play” trará 13 faixas, enquanto a deluxe contará com 15.

A expectativa é de que ele consiga consolidar pelo menos um ou dois hits nesse novo trabalho, algo que não acontece desde os tempos áureos de “Shape of You”.

ED Sheeran, JADE e o que está por vir

Ed Sheeran talvez não esteja mais no auge absoluto, mas “Sapphire” sinaliza que ele não está pronto para sair de cena tão cedo. O desafio agora é manter o ritmo e convencer até os norte-americanos, onde sua recepção recente foi morna. Com talento de sobra e uma base de fãs fiel, não é improvável que ele recupere espaço por lá.

O mercado, por sua vez, agradece. Afinal, quando dois grandes artistas escolhem a mesma data para lançar novos trabalhos, quem sai ganhando é o público. E setembro promete.