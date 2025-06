Anitta desabafa após nova ausência nos palcos em 2025

Anitta quebrou o silêncio após cancelar mais um show em 2025 o terceiro só neste ano e revelou estar enfrentando uma infecção bacteriana severa.

A notícia veio na noite da última segunda-feira (16), quando sua equipe anunciou que ela não poderia se apresentar no tradicional São João de Campina Grande, na Paraíba. A repercussão entre os fãs foi imediata: preocupação, especulações e, claro, muita solidariedade.

Pouco tempo depois do comunicado oficial, a cantora usou o canal que mantém com fãs no Instagram para tranquilizar o público e compartilhar um pouco dos bastidores da decisão.

Em um áudio enviado diretamente aos seguidores, Anitta foi sincera:

“Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido dos compromissos, de alguns cancelamentos… Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já tava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta de que até hoje eu estaria bem.”

A frustração ficou evidente em sua voz. Mais do que um desabafo sobre a saúde, a mensagem expôs uma artista que, apesar da fama internacional e da agenda lotada, ainda se cobra por não cumprir o que promete ao público. Quem acompanha sua trajetória sabe: nos quase 15 anos de carreira, cancelamentos foram raridade — até agora.

O ano começou agitado para Anitta, como de costume. E foi justamente esse ritmo que parece ter cobrado a conta. Desde o Carnaval, a artista vem lidando com adiamentos, ausências e contratempos.

Em abril, surpreendeu ao cancelar sua aguardada apresentação no Coachella, nos Estados Unidos. Sem entrar em detalhes, limitou-se a dizer que, se os fãs soubessem o que ela sabe, também tomariam a mesma decisão.

Logo depois, em maio, o Michelada Fest outro evento nos Estados Unidos no qual ela se apresentaria foi cancelado. Na ocasião, o problema foi atribuído a entraves com vistos de artistas.

Ainda assim, a frequência dos imprevistos despertou alertas entre os fãs mais atentos. Agora, com o novo episódio e o diagnóstico confirmado, o cenário se esclarece: o corpo pediu um tempo.

Anitta também revelou que, além do show em Campina Grande, precisou abrir mão de um evento ambiental com a presença da ministra Marina Silva, o que reforça o quanto sua agenda vai muito além da música. “Queria muito estar nesse encontro… mas estou realmente debilitada”, lamentou.

Anitta encara a pausa como parte da caminhada

A artista parece ciente de que, para continuar no ritmo que sua carreira exige, o corpo precisa estar em dia. Embora frustrada, ela reconhece a necessidade de repouso e cuidados médicos. A lição pode ser amarga, mas é necessária: mesmo para quem parece incansável, existe um limite. E saber respeitá-lo pode ser o maior ato de profissionalismo.

Enquanto os fãs aguardam novidades sobre sua recuperação e os próximos passos, uma coisa é certa: Anitta segue sendo uma força da natureza — mesmo quando precisa, temporariamente, desacelerar.