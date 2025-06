Alanis Morissette relembra peça de luxo que ganhou da Madonna após usar moletom

Nem todo mundo começa sua carreira em Los Angeles vestindo grife da cabeça aos pés. Para Alanis Morissette, o figurino dos primeiros encontros profissionais era simples e bem confortável: moletom.

E foi justamente em uma dessas reuniões informais que a canadense cruzou o caminho de Madonna ou melhor, do bom gosto da rainha do pop.

Durante entrevista recente ao The Sunday Times, Alanis, hoje com 51 anos, relembrou o episódio quase inacreditável. Recién-chegada do Canadá, ainda anônima no cenário musical norte-americano, ela foi chamada para uma reunião na gravadora Maverick, fundada por Madonna.

Sem roupas “adequadas” no armário e sem intenção de gastar com algo mais sofisticado, a jovem compositora apareceu como estava: de moletom.

“Eu estava escrevendo o Jagged Little Pill, só usava moletom naquela fase”, contou. “O Guy Oseary [empresário e então executivo da gravadora] me chamou para conversar e eu fui do jeito que dava. Toquei ‘Perfect’, ‘Hand in My Pocket’, ‘You Oughta Know’… e fui contratada.”

Até aí, tudo bem. Mas Madonna, observadora que só ela, decidiu interferir no figurino da nova estrela.

“Ela estava por perto, opinando, envolvida. Um dia virou pra mim e disse: ‘Garota, vou te dar sua primeira blusa’”, contou Alanis, entre risos. O presente? Uma camisa da grife Prada. “Fiquei paralisada com o preço. Mas ela só disse: ‘Toma, querida’.”

Três décadas depois do lançamento de Jagged Little Pill, Alanis continua misturando sucesso com autenticidade. Seu estilo evoluiu, mas sem abandonar suas raízes: “Diria que é levemente eclético, com um foco no natural. Flores, tons terrosos… Mas com aquele toque anos 90 de glitter, desleixo charmoso e um certo ‘tô nem aí’”.

Essa mistura entre o despretensioso e o sofisticado define bem a cantora, que voltou aos palcos em 2025 com energia total. Após a passagem marcante pelo Lollapalooza Brasil, ela segue em turnê pelos Estados Unidos e Europa e já tem residência fixa em Las Vegas marcada para outubro, no The Colosseum Theater do Caesars Palace.

Alanis Morissette: Entre ícones, um gesto que ficou na memória

O encontro entre Madonna e Alanis é quase uma fábula da indústria pop. Uma jovem compositora sem grandes pretensões estilísticas, focada na música, é notada por uma veterana que enxerga ali um diamante bruto. O presente de Madonna, mais do que uma peça de roupa, representa um batismo simbólico, uma espécie de “bem-vinda ao clube” com assinatura de luxo.

E para quem conhece o espírito livre de Alanis, o presente não mudou sua essência só deu um toque fashion à sua jornada. Porque, como ela mesma disse: “Eu me importo, mas ao mesmo tempo não me importo”. E é exatamente por isso que a gente continua se importando tanto com ela.