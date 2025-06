Beyoncé emociona ao homenagear Paul McCartney por Blackbird

Beyoncé encerrou sua turnê Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit com um agradecimento que reverberou muito além dos palcos. Após a última apresentação em Londres, a artista usou as redes sociais para homenagear Sir Paul McCartney, autor da clássica Blackbird, música que ela regravou em seu mais recente álbum.

E não economizou nos elogios: “Obrigada, Sir Paul McCartney, por escrever uma das melhores canções já feitas. Cada vez que canto, sinto-me tão honrada”.

O tributo não foi apenas musical, mas simbólico. Blackbird, lançada em 1968, carrega um peso histórico importante: foi inspirada no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

A escolha de Beyoncé por reinterpretá-la em pleno 2024, dentro de um disco profundamente marcado por elementos da cultura negra americana, reforça o quanto a faixa segue sendo necessária e atual.

No mesmo post, Beyoncé também revelou que usou um figurino desenhado por Stella McCartney, filha de Paul, na apresentação londrina — mais uma camada simbólica que uniu gerações e histórias através da arte.

“É um momento muito especial. Obrigada, Londres, por criar momentos inesquecíveis para mim e minha família. Encontro vocês na próxima tour”, concluiu a artista.

O reconhecimento foi mútuo. Quando Cowboy Carter foi lançado, o próprio McCartney fez questão de se pronunciar publicamente. Em uma publicação emocionada, o músico elogiou a releitura de Beyoncé e a potência de sua voz ao resgatar a mensagem central da composição:

“Acho que ela faz uma versão magnífica e reforça a mensagem dos direitos civis que me inspirou a escrever a música, em primeiro lugar”.

Paul ainda revelou que os dois conversaram por videochamada antes da gravação ser oficializada.

“Ela me agradeceu por escrever e deixá-la gravar. Respondi que o prazer era todo meu, pensando que ela fosse fazer uma versão arrasadora da música”, contou o ex-Beatle.

Na ocasião, McCartney também compartilhou sua indignação com a permanência do racismo estrutural, lembrando que as imagens das meninas negras sendo impedidas de estudar nos anos 1960 foram o estopim para a criação de Blackbird.

“Não consigo acreditar que ainda hoje existam lugares onde este tipo de coisa acontece. Qualquer coisa que a minha música e a versão fabulosa da Beyoncé possam fazer para aliviar a tensão racial seria fantástico e me deixa muito orgulhoso”.

Beyoncé: Uma canção que atravessa o tempo e continua relevante

Mais de meio século depois de seu lançamento, Blackbird ganha nova vida nas mãos de uma das artistas mais influentes da atualidade. Beyoncé não apenas presta tributo a McCartney, como reposiciona a música em um novo contexto histórico, dialogando com uma geração que continua exigindo equidade, respeito e representatividade.

Num mundo onde símbolos muitas vezes se diluem em likes, o encontro de vozes entre Beyoncé e Paul McCartney serve de lembrete: certas canções não envelhecem elas ecoam.