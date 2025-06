Nathalia Dill faz ‘publi’ por passagens, voo é cancelado e tem prejuízo de quase R$ 20 mil

A atriz Nathalia Dill e o marido, Pedro Curvello, venceram na Justiça uma ação movida contra as companhias Gol Linhas Aéreas e Air France, após enfrentarem problemas na volta de uma viagem à Itália. O casal alegou falha na prestação de serviço, depois que o voo que os traria de Veneza ao Brasil, com conexão em Paris, foi cancelado e não houve suporte adequado por parte das empresas.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento do jornal “O Dia”, as passagens haviam sido fornecidas como parte de um acordo de permuta com uma agência de turismo, em troca de publicações nas redes sociais da atriz. A parceria previa a viagem em cabine executiva, o que não se concretizou após após o voo ser cancelado. Com o cancelamento em cima da hora e sem alternativa viável, os dois precisaram adquirir novas passagens por conta própria, ao custo de R$ 18.696,40.

Durante a audiência de conciliação realizada em fevereiro, a Air France chegou a oferecer um acordo no valor de R$ 4 mil, que foi recusado. Em abril, a Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa parcial ao casal, condenando as companhias aéreas ao ressarcimento integral do valor gasto, além do pagamento de R$ 3 mil, por danos morais, para cada autor da ação.

A agência de turismo envolvida foi excluída da responsabilidade, sob entendimento de que cumpriu sua parte no acordo comercial. A atriz relatou em depoimento que não chegou a realizar a publicação prevista, pois a viagem não ocorreu conforme o combinado.

A Gol recorreu da decisão, mas teve o pedido de efeito suspensivo negado. O processo agora segue para o Conselho Recursal, e, até o momento, a sentença que favorece Nathalia Dill e Pedro Curvello permanece válida.