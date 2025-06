O conceito de ‘Rodeio No Texas’ de Ana Castela

A cantora Ana Castela acaba de estrear o videoclipe da faixa “Rodeio No Texas”, que integra seu novo álbum Let’s Go Rodeo. Gravado em Carambeí, no Paraná, o vídeo teve como cenário principal o Buffalo Ranch, que ajudou a criar uma atmosfera autêntica inspirada nos rodeios e paisagens do Texas, nos Estados Unidos.

O conceito do clipe foi pensado para transportar o público diretamente para o clima do interior texano, valorizando elementos típicos dessa cultura, além de dar continuidade à narrativa iniciada no vídeo anterior, “Olha Onde Eu Tô”. Nesta nova produção, Ana retoma a parceria com o ator Lucca Picon, que volta a interpretar seu interesse romântico, mostrando a possibilidade de um novo amor, sem abrir mão das raízes do interior.

Composição e participações especiais

“Rodeio No Texas” foi composta por Ana Castela em colaboração com Mateus Felix e Léo Souzza, que formam o duo CountryBeat. O videoclipe traz ainda participações de influenciadores ligados ao AgroPlay, como Odorico Reis, Gabriel Vetuche, Felipe Enzo, Hiago Oliveira, João Pedro, Jotinha e Luan Pardini, ampliando a conexão com o universo rural e o público sertanejo.

Em comunicado à imprensa, Ana ressaltou a importância desse lançamento para sua trajetória:

“Lançar ‘Rodeio No Texas’ é muito especial para mim, porque ele dá continuidade a uma história que já conquistou tanta gente com ‘Olha Onde Eu Tô’. Esse projeto representa uma fase muito importante da minha carreira, onde consigo mostrar minha identidade com ainda mais força. Gravar esse clipe, mergulhando nesse universo texano, foi incrível, tem tudo a ver com o meu novo trabalho. Estou muito feliz e ansiosa para que meus fãs e todo o mundo que ama música possam sentir essa conexão e essa leveza que essa fase traz.”

Um novo capítulo em “Let’s Go Rodeo”

O álbum “Let’s Go Rodeo” simboliza um momento de renovação na carreira de Ana Castela, mesclando o sertanejo tradicional com influências do country americano. Com faixas inéditas em português, o disco já registrou o maior número de pré-saves da artista até hoje.

Entre os destaques está a colaboração internacional com o renomado produtor Diplo, na música “Tropa do Chapelão”. Apesar da barreira do idioma, Ana gravou sua parte no Brasil e recebeu o aval do produtor norte-americano, que se mostrou entusiasmado com o projeto.