A parceria poderosa e bilíngue de Luísa Sonza em ‘MiuMiu’

Sofía Reyes deu mais um passo rumo ao lançamento de seu próximo álbum ao revelar, nesta sexta-feira (13), o single “MiuMiu”, uma colaboração inédita com a brasileira Luísa Sonza e a porto-riquenha RaiNao. A faixa, que transita entre o pop adulto contemporâneo e o funk com pegada global, chega com o selo de três vozes femininas que traduzem força, sensualidade e multiculturalismo.

Gravada durante um camp de composição organizado por Reyes no Doña Lola Studios, na Espanha, “MiuMiu” representa mais do que apenas uma união de artistas de diferentes países. Para a mexicana, o encontro criativo foi um momento de conexão e potência. “É um hino de três mulheres que se posicionam em seu poder. Quando várias mulheres colocam sua arte e energia em uma música, a força se multiplica”, disse Reyes, em comunicado oficial. “Tenho a honra de compartilhar essa faixa com duas artistas que admiro muito. A junção de culturas é fascinante.”

Produzida por Makestik e Kastelo, com mixagem assinada por Josh Gudwin — conhecido por trabalhos com Justin Bieber —, a canção flerta com uma sonoridade pulsante e dançante, mirando diretamente nas pistas. O videoclipe, gravado no Brasil sob direção de Pam Martins, traduz essa energia com uma estética marcada por sensualidade e autenticidade.

Luísa Sonza, que se destaca com versos em português e espanhol, já havia apresentado a faixa ao vivo em Los Angeles, durante show realizado no último dia 7 de junho, com a presença de Sofía Reyes no palco. A performance marcou a estreia da música antes mesmo de seu lançamento nas plataformas. Agora, a cantora brasileira deve repetir a dose no próximo sábado (14), em Miami, como parte de sua turnê norte-americana “Escândalo Íntimo US”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Sofía Reyes, Luísa Sonza e RaiNao apresentam ‘MiuMiu’

A cantora e compositora mexicana Sofía Reyes volta a surpreender com o lançamento de “MiuMiu”, um single vibrante que une forças com Luísa Sonza e a artista porto-riquenha RaiNao.

Esta colaboração entre México, Brasil e Porto Rico resulta em um universo sonoro tão poderoso quanto contagiante, no qual três vozes femininas constroem uma narrativa de sensualidade, desejo e liberdade – um novo passo do próximo álbum de estúdio de Sofía Reyes, previsto para os próximos meses.

“MiuMiu” é uma música muito autêntica, muito única. Pessoalmente, nunca havia ouvido algo assim e, para mim, isso a torna muito especial. É um hino de 3 mulheres que se posicionam em seu poder. Também acho que quando em uma música várias mulheres colocam sua arte e energia, a força se multiplica. Tenho a honra de compartilhar com duas artistas que admiro muito e a junção de cultura é fascinante”, comentou Sofia.

“MiuMiu” nasceu no renomado Doña Lola Studios, (Estúdio de Sofía na icônica Mulholland Drive em Los Angeles) durante um music writing camp realizado no final do ano passado, onde Sofía Reyes fez grande parte de seu novo álbum. O tema é um manifesto de empoderamento que celebra o prazer, a independência e o presente. Desde sua primeira frase – “Bolsita Chanel / Pa’ guardar la mota / Soltera desde ayer / Y se me nota / Hoy te pensé pero ya estoy medio curiosa / No ando al 100% pero you know gostosa” – Sofía Reyes estabelece um tom provocador, honesto e atrevido que conecta com a experiência emocional de muitas mulheres que enfrentam uma separação com a segurança renovada, vontade de viver e de se reconectar com seu poder pessoal.

“Estou muito feliz em trabalhar com duas artistas incríveis como a Sofia e RaiNao, que sou muito fã.”, celebrou Luísa.

O single captura aquela energia especial de quando uma mulher retoma sua liberdade emocional, sai com as amigas, se sente livre, sexy, viva, e se permite voltar a se conectar com o desejo, com a atração e com novas possibilidades. Uma celebração do presente sem culpa nem explicação, construída com um pop contemporâneo, funk alternativo e um espírito lúdico e poderoso.

Produzida por Majestik (Ily Wonder – “Hawaii”, entre outras) junto com Kastelo, “MiuMiu” se posiciona dentro do espectro do adult contemporary pop, com toques de funk alternativo que sublinham seu caráter global e sofisticado. O renomado Josh Gudwin, colaborador de Justin Bieber, foi responsável pela mixagem, garantindo um acabamento de alto calibre internacional.

“Quando ouvi pela primeira vez, a ideia já estava incrível. Então foi divino adicionar melodias a esse filme, me diverti e me divirto toda vez que toca.”, destacou RaiNao.

O videoclipe que acompanha o lançamento foi dirigido por Pam Martins e gravado no Brasil. É uma peça visual vibrante e cinematográfica em que Sofía Reyes, Luísa Sonza e RaiNao exibem uma estética poderosa, sensual e moderna. Através de imagens estilizadas, corpos em liberdade e coreografias magnéticas, o vídeo materializa a mensagem central da música: o empoderamento através do prazer, a conexão entre mulheres e a segurança em si mesma.

A estreia ao vivo de “MiuMiu” aconteceu em uma aparição surpresa no show sold out de Luísa Sonza em 7 de junho, em Los Angeles, como parte de sua turnê ESCÂNDALO ÍNTIMO US. Sofía Reyes subiu ao palco e desencadeou a euforia do público com a interpretação da música, que imediatamente conectou com os fãs. A primeira apresentação conjunta das três artistas – Sofía Reyes, RaiNao e Luísa Sonza – acontecerá neste sábado, 14 de junho, no CLUB SPACE AT THE GROUND de Miami, em um ato especial dentro do show de Luísa. Com uma trajetória marcada pela versatilidade, inovação e uma clara aposta no pop global, Sofía Reyes se consolidou como uma das vozes mais importantes do pop latino contemporâneo.

Vale destacar que “MiuMiu” marca o início de uma nova etapa artística que promete consolidá-la ainda mais como referência de liberdade, modernidade e fusão cultural.