‘Killin’ It Girl’: detalhes sobre a nova música do J-Hope - (crédito: TMJBrazil)

Antes do tão aguardado retorno do BTS como grupo, J-Hope volta ao centro dos holofotes com mais uma investida solo poderosa. O rapper sul-coreano acaba de lançar “Killin’ It Girl”, faixa inédita que traz a colaboração da rapper norte-americana GloRilla e aposta numa sonoridade vibrante, celebrando empoderamento, confiança e atitude.

A canção marca mais um passo do integrante do BTS em sua jornada individual e reforça sua versatilidade artística. Em uma batida contagiante com nuances de hip-hop moderno e pop internacional, J-Hope exalta a força feminina, com versos como “Nota dez de dez / A mais malvada das suas amigas” e “Tudo isso sem um homem”, reforçando o protagonismo da mulher independente — uma mensagem que encontra eco na performance afiada de GloRilla.

Com rimas afiadas, a artista norte-americana entrega sua assinatura ao som, misturando irreverência e intensidade. “Assassinato de aluguel, Mike Glo Myers / Eu mantenho meu pé no pescoço deles, com saltos altos”, rima GloRilla, em um trecho que sintetiza a estética ousada da música. A faixa brinca com a ideia de “matar” na performance — uma gíria do universo pop e hip-hop que enaltece quem se destaca com confiança.

Visualmente, o lançamento veio acompanhado de imagens promocionais que chamaram atenção nas redes sociais. Em uma delas, J-Hope aparece sem camisa, exibindo o abdômen definido, o que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs para o novo projeto. Além disso, o rapper comemorou recentemente sua primeira capa solo na Billboard, classificando o momento como “surreal e emocionante”.

“Killin’ It Girl” não é apenas uma música para dançar — é também um statement. Da Coreia do Sul a Miami, como diz a letra, a faixa percorre continentes ao mesmo tempo em que promove a autonomia feminina, embalando pistas de dança com batidas envolventes e versos provocantes.

‘Killin’ It Girl’: a nova música solo do J-Hope

O astro sul-coreano J-Hope, integrante do BTS e destaque em carreira solo, acaba de anunciar o lançamento de seu novo single colaborativo. Intitulada “Killin’ It Girl”, a faixa chega às plataformas no dia 13 de junho, ao lado de um videoclipe oficial, marcando mais um passo na nova fase criativa do artista. A parceria inusitada com a rapper americana GloRilla promete unir o carisma audacioso da estrela de Memphis com a sonoridade sofisticada e dançante de Hobi.

Descrita como uma música de hip-hop envolvente e minimalista, “Killin’ It Girl” aborda a experiência arrebatadora de se apaixonar à primeira vista. A letra, carregada de honestidade e intensidade emocional, é embalada por uma batida pulsante e por um refrão contagiante. A canção também contará com uma versão solo interpretada apenas por J-Hope, lançada simultaneamente.

Essa colaboração sucede os sucessos “Sweet Dreams”, parceria com Miguel que estreou em março e alcançou a 66ª posição na Billboard Hot 100, e “Mona Lisa”, que chegou à 65ª colocação na mesma parada no mês seguinte. Ambas as faixas sinalizam a evolução de Hobi como artista solo, explorando estilos distintos dentro de seu universo musical.

Em entrevista recente à Billboard, o cantor e dançarino de 31 anos revelou que viajou direto aos Estados Unidos após sua dispensa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, com o objetivo de trabalhar com produtores internacionais. “Cada música tem seu próprio sentimento. Sweet Dreams é mais suave e pessoal, enquanto Mona Lisa é voltada para performance, com energia hip-hop”, explicou. “Estou experimentando novas sonoridades e ainda tenho muito a apresentar. Isso é só o começo.”

Atualmente, J-Hope está em turnê com o espetáculo “Hope on the Stage”, que passará pelo Kyocera Dome, em Osaka, no Japão, no dia 31 de maio. O encerramento será em grande estilo com duas apresentações em Seul, nos dias 13 e 14 de junho — coincidindo com o lançamento de sua nova música.