Clipse lança single com indiretas a rapper famoso

Na última terça-feira (18), o rapper Pusha T anunciou seu novo single em colaboração com No Malice, no retorno do grupo Clipse. A dupla lançou a faixa “So Be It”, produzida pelo renomado cantor e produtor Pharrell Williams. Na música, Pusha T dispara indiretas para Travis Scott, com versos como:

“Chorou na minha frente… Calabasas levou sua vadia e seu orgulho na minha frente. (…) Ouvi dizer que a Utopia se mudou para bem perto daqui e o brilho labial dela estava estourado, ela não precisava de você para se sustentar.”

Em entrevista à GQ, Pusha T reforçou as críticas a Travis e revelou os motivos da desavença. Segundo ele, o desconforto começou em 2023, quando Scott foi até a sede da Louis Vuitton, em Paris, onde Pharrell — diretor criativo da marca — trabalhava com o Clipse, para apresentar seu álbum Utopia:

“A gente estava em Paris, literalmente trabalhando, e ele ligou para mostrar o novo álbum pro P (Pharrell). Ele foi até o estúdio na sede da Louis Vuitton, onde gravamos boa parte de Let God Sort ‘Em Out. Ele interrompeu a sessão. Viu eu e [Malice] lá e ficou tipo: ‘Ah, cara, tá todo mundo aqui’, sorrindo, rindo, pulando, fazendo aquela p* daquela dancinha dele. A gente nem tava curtindo muito o som, mas ele quis mostrar, quis filmar a gente e o Pharrell ouvindo. E aí, uma semana depois, sai Meltdown, que ele não mostrou pra gente. Tocou a música, mas não o verso do Drake.”

O Clipse também anunciou seu primeiro álbum em 15 anos. Intitulado “Let God Sort ‘Em Out”, o projeto será lançado no dia 11 de julho e marca o quarto álbum de estúdio da dupla. Anunciado oficialmente em 29 de maio, o disco sucede os trabalhos anteriores: Lord Willin’ (2002), Hell Hath No Fury (2006), Re-Up Gang: The Saga Continues (2008) e Til The Casket Drop (2009).

Planos do Clipse

O clipe de “So Be It” foi lançado simultaneamente com o single. No vídeo, Pusha T aparece em destaque, encerrando com novas críticas a Travis Scott. Em menos de 24 horas, o clipe já ultrapassou 1 milhão de visualizações.

Além do single e do anúncio do álbum, a dupla também revelou as datas da próxima turnê, que terá início em 3 de agosto, em Boston, e contará com participação do grupo EarthGang. A série de shows segue até 10 de setembro, em Detroit.