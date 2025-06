Sabrina Carpenter revela surpresa por trás do clipe de Manchild

Sabrina Carpenter tem surfado uma onda de sucesso que parece não ter fim. Depois de chegar ao topo das paradas com “Espresso” e emplacar outro hit com “Please Please Please”, a artista lançou recentemente o videoclipe de “Manchild” e o público, como de costume, começou a traçar paralelos.

Desta vez, a comparação mais comentada foi com “Your Body”, clipe lançado por Christina Aguilera em 2012. Em ambos, loiras fatais seduzem e eliminam homens com um toque cômico e um quê de vingança feminista.

Mas, ao contrário do que muitos apostaram, não foi Xtina a musa da vez. Sabrina garante que sua grande inspiração para “Manchild” veio de outro universo: o cinema.

“Na verdade, eu estava assistindo um monte de trailers de filmes”, contou à Rolling Stone, entre risos.

“Amo a maneira como trailers conseguem condensar tanta emoção em tão pouco tempo. Você vê uma expressão, uma lágrima, uma dança, e de repente já está envolvido numa narrativa inteira”, explicou a cantora.

Com direção de Vania Heymann e Gal Muggia dupla conhecida por trabalhos com Dua Lipa e Coldplay o clipe de “Manchild” aposta numa linguagem visual marcada por cortes rápidos, cores saturadas e enquadramentos dramáticos.

No enredo, Sabrina aparece pedindo carona em uma estrada deserta, apenas para atrair e assassinar uma sequência de homens, um por um. Tudo com muita ironia e estilo, como manda o figurino da nova era pop em que ela se insere.

A cantora parece brincar com os clichês dos filmes de terror e dos romances açucarados ao mesmo tempo. É um clipe que, em poucos minutos, entrega tensão, sensualidade, humor negro e uma estética que remete, sim, ao universo dos trailers hollywoodianos com direito a pausas dramáticas e closes estratégicos.

“São esses retratos rápidos que contam uma história inteira em segundos. Eu queria capturar isso”, disse Sabrina.

A ideia era fazer com que o clipe tivesse a mesma força emocional de um bom trailer: aquele que te deixa curioso, envolvido e com a sensação de que já viveu uma jornada.

Sabrina Carpenter: Polêmicas, inspirações e a recusa a referências maliciosas

Sabrina também aproveitou o momento para afastar outro rumor que vinha tomando força nas redes: a suposta inspiração em “Lolita”, filme polêmico de 1997.

Uma foto divulgada recentemente, em que ela aparece deitada na grama, molhada por um aspersor, foi comparada a uma cena do longa. Mas a artista foi categórica: “Nunca assisti a esse filme. Ele nunca fez parte do meu painel de referências e nunca faria”.

A resposta direta mostra que, embora a nova estrela do pop flerte com a provocação estética, ela sabe bem onde pisa. Com uma equipe criativa afiada e um olhar afetuoso para o audiovisual, Sabrina Carpenter segue moldando sua identidade sem medo de arriscar e, pelo visto, sem dever nada a ninguém.

Enquanto isso, “Manchild” segue crescendo nas plataformas, comprovando que a cantora sabe muito bem como transformar inspiração em espetáculo.