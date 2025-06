J-Hope confirma volta do BTS e promete álbum e turnê mundial

Para os fãs do BTS, a contagem regressiva começou. E, desta vez, é real. Com a dispensa militar de quase todos os integrantes concluída faltando apenas SUGA , a reunião do septeto sul-coreano está mais próxima do que nunca.

Quem jogou mais lenha nessa fogueira de ansiedade foi J-Hope, que em recente entrevista reacendeu a esperança ARMY ao confirmar que o grupo já se prepara para um retorno completo aos palcos e aos estúdios.

Durante sua participação no programa coreano Point of Omniscient Interfere, exibido no último sábado, o rapper e dançarino falou sobre seu novo single, “Killin’ It Girl”, colaboração com a rapper americana GloRilla, e refletiu com sinceridade sobre a volta do grupo.

“Quando fui dispensado, tive sentimentos mistos”, admitiu. “Agora que os membros estão voltando, fico me perguntando se ainda teremos a mesma química. Me sinto animado, mas também um pouco nervoso”.

A fala honesta de J-Hope revela uma dimensão humana do fenômeno pop global: a expectativa de retomar uma conexão artística após um hiato forçado.

Apesar do tom reflexivo, a notícia que todos queriam ouvir veio logo depois. Segundo o próprio J-Hope, o retorno do BTS não será apenas simbólico: haverá um novo álbum e uma turnê mundial com os sete membros reunidos.

“Estamos nos preparando o mais rápido possível. O BTS sempre foi sobre performance, então uma nova turnê está nos planos. Queremos levar esse reencontro para os palcos do mundo todo”, contou ele.

A confirmação veio como música para os ouvidos da legião de fãs espalhada pelo planeta, que acompanha cada passo dos integrantes mesmo durante o período militar obrigatório. J-Hope reforçou que o grupo já planeja reuniões para discutir o projeto do álbum ainda sem data divulgada mas que a produção está em estágio inicial.

O último grande momento do grupo reunido foi durante o encerramento da turnê solo de J-Hope, a HOPE On Stage Tour, no estádio de Goyang. No palco, os membros apareceram juntos pela primeira vez em anos, celebrando o reencontro e a proximidade de uma nova fase.

J-Hope: Reencontro simbólico e o peso da expectativa

Desde que o BTS anunciou sua pausa temporária para que cada integrante cumprisse suas obrigações militares, os fãs vivem entre a saudade e a esperança. Agora, com o fim desse ciclo à vista, os olhos se voltam para o que vem pela frente.

J-Hope, que sempre foi considerado um dos membros mais otimistas e energéticos do grupo, manteve o tom animado. Mas sua fala também revela a responsabilidade de manter a magia acesa após anos de conquistas e transformações. “Somos sete, mas somos um só quando estamos juntos. Isso não mudou”, disse, com um sorriso discreto.

Com novos sons, novos palcos e talvez uma nova maturidade artística, o BTS se prepara para escrever o próximo capítulo de sua história. E, se depender da paixão dos fãs e da dedicação dos integrantes, essa volta promete ser tão histórica quanto tudo o que veio antes.