RBD: Pedro Damián aposta reconciliação entre os membros

Apesar dos ruídos recentes, das ausências públicas e dos desentendimentos nos bastidores, Pedro Damián idealizador da novela Rebelde e arquiteto do fenômeno RBD mantém viva uma certeza: os laços que unem os seis integrantes do grupo são mais profundos do que as polêmicas que os afastam temporariamente.

Em entrevista à imprensa mexicana, o produtor se mostrou otimista quanto a uma futura reaproximação entre os ex-integrantes.

“Eu adoraria que, através da comunicação, eles reencontrassem a união que sempre os guiou desde o início”, disse Damián, em tom de esperança. “Estou seguro de que chegará o momento em que eles vão se reconectar. Eles são amorosamente leais. Sempre foram todos por um”, completou.

Damián não fala como alguém distante ou oportunista. Foi ele quem, lá em meados de 2004, enxergou nos jovens atores da novela o potencial para algo além da ficção. Criou o RBD como um projeto híbrido, entre dramaturgia e música, e viu o grupo se tornar um fenômeno global.

Nos bastidores, viajou com eles, celebrou o sucesso e amparou crises. Por isso, quando opina, fala de dentro mesmo que, nos últimos anos, tenha ficado de fora da engrenagem comercial do retorno.

É importante lembrar que, tanto no show virtual realizado em 2020 quanto na Soy Rebelde Tour, que arrastou multidões em 2023, Pedro Damián não teve qualquer envolvimento. A produção desses eventos ficou a cargo de Guillermo Rosas, empresário que recentemente virou alvo de críticas e disputas judiciais por parte dos próprios membros do grupo. Apesar disso, Damián jamais se colocou como opositor à reunião.

Pelo contrário: torceu, assistiu e, no último show da turnê, em plena Cidade do México, foi convidado a subir ao palco. Recebeu um abraço coletivo dos artistas uma imagem forte e simbólica que ecoou entre os fãs como um tributo ao passado.

Anahí, em especial, sempre faz questão de lembrar do papel fundamental que Pedro teve em sua trajetória. Em várias entrevistas, a cantora não economizou elogios e gratidão. Esse respeito mútuo é um sinal claro de que, embora o RBD de hoje caminhe por outras vias administrativas, a figura de Pedro Damián segue sendo um pilar afetivo importante.

RBD: A lealdade ainda pode falar mais alto

As recentes tensões entre os membros especialmente após acusações envolvendo má gestão financeira — colocaram em xeque a continuidade de qualquer projeto conjunto. Dulce María, por exemplo, chegou a afirmar que está “em paz com quem quer estar em paz comigo”. Já Christian Chávez abandonou uma entrevista ao ser questionado sobre Anahí. Os episódios parecem indicar feridas abertas.

Ainda assim, Pedro aposta no tempo como conciliador. A lealdade que ele tanto menciona pode não ser sinônimo de amizade eterna, mas talvez baste para que os seis compartilhem o palco mais uma vez ainda que seja só por uma última canção.

No universo do pop latino, onde desavenças surgem na mesma velocidade dos hits, reconciliações também são possíveis — e, por vezes, inevitáveis. Se depender do homem que viu o RBD nascer, ainda há fumaça nesse incenso. E onde há fumaça, há esperança.