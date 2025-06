A atual relação de Louis Tomlinson com Harry Styles após o 1D

Em uma participação inesperadamente fofa no podcast infantil Yoto Daily, Louis Tomlinson abriu o coração ao falar sobre sua trajetória na música — e, claro, sobre Harry Styles, seu ex-colega de One Direction. Questionado por uma jovem entrevistadora sobre a relação atual com Harry, Louis foi direto, mas carinhoso: “Sim, claro que ainda o conheço. Eu estava numa banda com ele. Eu o conheço, mesmo que não o veja muito. Nós não estamos no grupo mais. É o que acontece. Mas ainda somos bons amigos. Tenho muito orgulho dele. Ele conquistou o mundo!”, afirmou o cantor, que hoje trilha carreira solo com dois álbuns lançados.

A fala veio em tom leve e sincero, sem alimentar expectativas de reunião, mas reforçando o respeito mútuo entre os ex-integrantes da boyband que marcou uma geração. O One Direction anunciou hiato em 2016, após cinco anos de sucesso mundial. Desde então, os cinco integrantes seguiram rumos distintos — e as conexões pessoais entre eles seguem despertando curiosidade nos fãs.

Durante a entrevista, Louis também compartilhou um detalhe surpreendente: cantar nunca foi um sonho de infância. “Onde eu cresci, em Doncaster, não existiam muitos cantores e eu não me sentia assim”, contou ele, revelando que sua jornada musical começou quase por acaso. “Você conhece o programa ‘X Factor’? [Não?] Uau. Você fez eu me sentir muito velho agora. Você conhece o Simon Cowell? Ah, ok. É um dos programas dele. Eles estavam fazendo audições onde eu morava e decidi me inscrever.”

O cantor ainda completou, com humor: “Mas eu realmente estava apenas testando para ver o que as pessoas pensavam”.

A sinceridade de Louis no bate-papo infantil contrasta com o estrelato que conquistou ao longo dos anos — primeiro como parte de um fenômeno global, e depois como artista solo. E, mesmo sem encontros frequentes com Harry Styles, o carinho permanece, como ficou claro em suas palavras.

A entrevista vem à tona em um momento de comoção entre os fãs da banda, que recentemente voltou a ser assunto nas redes e nas paradas, após a trágica morte de Liam Payne. Músicas do One Direction voltaram ao topo do Spotify, Zayn cantou um hit do grupo pela primeira vez em uma década, e as memórias afetivas da banda continuam vivas.

Por que Louis Tomlinson é a estrela solo ignorada do One Direction

Quando o One Direction decidiu fazer uma pausa em 2015, muitos esperavam que seus membros encontrassem rapidamente o sucesso solo. Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Liam Payne todos começaram suas carreiras solo com um burburinho considerável.

No entanto, Louis Tomlinson, o que muitos consideravam o “coração” da banda, tomou um caminho muito diferente. Em vez de mergulhar de cabeça no estrelato, Tomlinson embarcou em uma jornada pessoal que revelaria tanto seus desafios quanto suas forças ocultas.

O início da carreira solo de Tomlinson foi marcado por uma tragédia pessoal profundamente dolorosa. Seu primeiro single, Just Hold On, uma colaboração com Steve Aoki, foi lançado em dezembro de 2016, poucos dias após a morte de sua mãe devido à leucemia.

Apesar do luto devastador, Tomlinson subiu ao palco do The X Factor para performar a música, um ato de bravura que deixou uma marca na indústria. No entanto, o sucesso comercial não foi tão imediato quanto o esperado. “Just Hold On” alcançou a modesta posição nº 52 nas paradas, e os seguintes singles Miss You e Back to You também não conseguiram impressionar como o esperado.

Apesar desses reveses iniciais, a jornada de Tomlinson não foi em vão. Após a saída da Epic Records, ele assinou com a Arista Records em 2019, começando uma nova fase em sua carreira.

O single Two of Us, uma homenagem tocante à sua mãe falecida, marcou uma mudança significativa. Em vez de seguir a fórmula pop típica, Tomlinson se aprofundou em temas mais pessoais e vulneráveis, oferecendo um vislumbre da sua verdadeira identidade.