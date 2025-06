Após fim de novela, Maisa Silva entrega casa de luxo no Rio de Janeiro

Maisa Silva deixará, no próximo mês, a residência de alto padrão que alugava na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações obtidas pelo colunista Daniel Nascimento do jornal “O Dia”. O contrato de locação, firmado em julho de 2024, não será renovado. Com o fim das gravações da novela Garota do Momento e a não renovação de seu contrato com a TV Globo, Maisa se despede do imóvel após um ano.

A mansão, que pertence a um jogador de futebol, está situada em um condomínio de luxo. Com 1.500 metros quadrados de terreno, a propriedade dispõe de quatro suítes, salas integradas, área gourmet, piscina, jardim, canil, dependência para funcionários e área de serviço. A própria atriz chegou a compartilhar imagens do interior da casa em suas redes sociais, revelando uma decoração contemporânea e funcional.

O imóvel já está disponível para locação por R$ 45 mil mensais, com encargos adicionais de R$ 3.750 de condomínio e R$ 2.700 de IPTU. Segundo apuração da coluna, o novo inquilino só poderá ocupar a residência a partir de agosto, após a saída definitiva da atriz.

Fora do elenco fixo da TV Globo, Maisa tem direcionado seu foco para projetos no ambiente digital e publicitário. Com forte presença nas redes sociais, a atriz de 23 anos segue entre os nomes mais influentes da nova geração, e vem sendo sondada por plataformas de streaming e outras emissoras para futuros trabalhos.