Os famosos que já confessaram ter feito ménage

O "ménage à trois", expressão francesa que significa "sexo a três", é um tema que, aos poucos, tem deixado de ser tabu quando envolve celebridades. Alguns artistas decidiram abrir o jogo em entrevistas, programas e redes sociais, revelando ter vivido essa experiência e contribuindo para um debate mais livre sobre sexualidade. Abaixo, conheça quem são eles e o que já disseram publicamente.

Anitta

A popstar Anitta não teve receio de falar sobre suas preferências. Em 2018, durante entrevista ao apresentador argentino Andy Kusnetzoff, ela admitiu que já fez sexo a três. Além disso, já teve uma experiência com até 8 pessoas: "Teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais", declarou.

Bianca Andrade

Nas redes sociais, Bianca contou que participou de um ménage com a influenciadora Marina Ferrari e o ex-namorado Gabriel Roncatti, durante a Farofa da Gkay, em 2018: "Na segunda farofa, primeira que eu fui, a gente foi viver, né? Mulher solteira independente, a gente fez a tal da ménage e está tudo bem, foi ótimo. Me lembro de poucas coisas, mas foi ótimo", contou.

Bruno Gagliasso

Durante uma brincadeira no canal da esposa, Giovanna Ewbank, Bruno confessou ter feito ménage: "Você nunca me contou" — disse ela. — "Mas você nunca me perguntou", respondeu ele.

Karol Conká

Em participação no Surubaum, Karol contou que viveu um ménage em Paris após beber vinho com uma amiga: "Foi em Paris depois de uma garrafa e meia de vinho. Ela estava havia um ano sem transar e eu um mês, tinha acabado de terminar uma relação. O cara que estava nos atendendo era um gato e deu conta do recado", disse a cantora.

Caio Blat e Luisa Arraes

Quando eram um casal, os famosos confirmaram, em entrevista (programa Surubaum), que mantiham um relacionamento aberto e gostavam de convidar uma terceira pessoa para momentos íntimos — uma dinâmica rara, segundo Blat. "Eu gosto de um convidado, mas a dois também é especial. Convidado é algo excepcional", disse ele.

Cléo

Em entrevista a Caio Fischer, Cléo revelou já ter feito ménage — mas confirmou que só com dois homens: "Três? Só se for com dois homens. Uma outra mulher na minha cama, acho que ia matá-la. Não consigo dividir. Os meus homens são meus", contou.

Lady Gaga

A cantora comentou num programa de rádio Mojo in the Morning que: "Umm, bem, acho que sim. Eu não quero revelar muito. Eu simplesmente posso dizer a verdade" — admitindo a participação num ménage