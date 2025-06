Walcyr Carrasco é um dos autores mais prolíficos e celebrados da dramaturgia brasileira. Várias de suas novelas marcaram época e foram reprisadas diversas vezes – com destaque para títulos como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e O Cravo e a Rosa, que já ganharam destaque em reprises no Vale a Pena Ver de Novo e no Viva. No entanto, algumas de suas novelas de maior sucesso ainda não tiveram reprise na Globo, mesmo contando com grande repercussão e personagens marcantes.

Confira a seguir quais são as novelas de Walcyr Carrasco que a Globo nunca reprisou:

1. A Padroeira (2001–2002)

Uma trama histórica ambientada em Guaratinguetá, com Deborah Secco e Luigi Baricelli. Apesar de ter ganhado uma reprise na TV Aparecida, nunca voltou à programação da Globo.

2. Morde & Assopra (2011)

Misturando ficção científica, dinossauros e humor, essa novela das sete também nunca ganhou uma chance nas reprises. A trama contou com as atuações de Adriana Esteves, Marcos Pasquim, Flávia Alessandra, Mateus Solano, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Vanessa Giacomo e Marina Ruy Barbosa.

3. Amor à Vida (2013–2014)

Sucesso estrondoso na faixa das 21h, a trama ficou célebre pelo personagem Félix, vivido por Mateus Solano. Apesar da aceitação popular, nunca foi reprisada na Globo — possivelmente por questões relacionadas a falas polêmicas do vilão.

4. O Outro Lado do Paraíso (2017–2018)

Outro grande sucesso do autor, a novela acompanhou a saga de vingança de Clara (Bianca Bin). Embora tenha marcado época, o folhetim também nunca retornou à tela.

5. A Dona do Pedaço (2019)

Com Juliana Paes e Agatha Moreira em papéis icônicos, a trama tornou-se a última novela das nove a ultrapassar 40 pontos no Ibope. Mesmo assim, ainda não foi reprisada.