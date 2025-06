Zé Felipe lança parceria romântica após separação de Virginia

Menos de um mês após anunciar oficialmente o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe está de volta aos holofotes — desta vez, apostando no romantismo. O cantor se une a Theuzinho, um dos expoentes do novo arrocha, para apresentar a releitura de “Pense em Mim”, sucesso eternizado por Jorge & Mateus em 2012. A faixa, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (20), ganha uma nova cara: batida atualizada, produção envolvente e um videoclipe com atmosfera intimista.

Em meio a especulações sobre sua vida pessoal, Zé Felipe mostra que o coração pode até estar em silêncio, mas a música continua dizendo tudo. O novo lançamento entrega uma estética romântica que contrasta com o momento turbulento vivido recentemente pelo artista — e talvez por isso mesmo soe tão potente. A escolha da música, com versos que falam de saudade, conexão à distância e amores que não se apagam, parece dialogar com esse novo capítulo da sua vida.

“Quando o Theuzinho me chamou para esse projeto, eu aceitei na hora! ‘Pense em Mim’ já era uma música que eu curtia, marcou época. Agora, com essa nova pegada, ficou ainda mais com a nossa cara. Tá romântica, dançante, daquele jeito que o povo gosta. Tenho certeza que a galera vai se identificar e cantar junto nos shows, nos stories, em todo lugar”, disse Zé Felipe, em fala enviada à reportagem de Laís Seguin, do TMJ Brazil.

Gravado em um estúdio com iluminação quente e cenário moderno, o clipe da nova versão de “Pense em Mim” chega ao YouTube também nesta sexta, ao meio-dia. Nele, os dois artistas investem em olhares sinceros para a câmera e uma entrega vocal que reforça a emoção da letra. A nova leitura não abandona a essência sertaneja da versão original, mas adiciona uma suavidade própria do arrocha contemporâneo, estilo no qual Theuzinho tem se consolidado.

“‘Pense em Mim’ é daquelas músicas que falam direto com o coração. A gente trouxe o arrocha de um jeito leve, romântico, pra quem já viveu aquele amor que não sai da cabeça. Ter o Zé Felipe comigo nessa faixa foi especial demais, porque ele tem uma energia que conecta com o público de um jeito único. Nosso objetivo foi fazer uma homenagem ao clássico de Jorge & Mateus, mas com a nossa verdade e o nosso estilo”, explica Theuzinho.

Produzida com beats modernos e arranjos que equilibram emoção e pista de dança, a faixa tem potencial para conquistar tanto os fãs nostálgicos da versão original quanto a geração que consome música de forma mais digital, por meio de trends e vídeos curtos.

“Pense em Mim” chega como um lembrete de que a música romântica ainda tem espaço — e talvez mais ainda quando vem acompanhada de verdade, vulnerabilidade e uma boa melodia. E para Zé Felipe, que vive um recomeço pessoal, talvez seja também o primeiro passo de uma nova fase artística.

Zé Felipe fala sobre separação, defende Virginia e pede respeito

Zé Felipe decidiu se manifestar publicamente nesta quinta-feira, 29 de maio, após o anúncio oficial do fim de seu casamento com Virginia Fonseca. O cantor, em tom emocionado, usou as redes sociais para esclarecer a decisão, afastar rumores e, acima de tudo, pedir respeito para com a ex-companheira.

Segundo ele, o término foi fruto de uma escolha conjunta e madura.

“Não foi ela quem terminou esse casamento, a gente entrou num consenso. Fomos eu e ela, nós dois juntos, e vi que isso é o melhor pra não dar briga”, explicou o cantor em vídeo publicado no Instagram. O pedido veio acompanhado de um apelo: que as críticas direcionadas à influenciadora cessem. “Quero pedir do fundo do meu coração pra todo mundo parar de atacar a Virginia.”

Em meio à comoção natural causada pela separação, Zé Felipe deixou claro que não há vilões nessa história. Para ele, trata-se de um processo doloroso e íntimo, vivido a dois, mas que, inevitavelmente, acaba exposto.

“A gente tem uma família, temos filhos. Não tem quem está sofrendo mais ou quem está sofrendo menos. Cada um tem uma forma de sofrer e sei que ela está com o coração despedaçado, como eu também estou.”

Apesar do momento delicado, a carreira segue em movimento. Zé Felipe cumpriu sua agenda profissional e se apresentou na noite de quarta-feira, 28 de maio, em Portugal. Durante o show, o cantor não escondeu a emoção e fez questão de agradecer ao público pelo apoio.

“O show em Portugal foi incrível! A energia de vocês foi maravilhosa. Obrigado a todo o público português, africano e brasileiro por tanto carinho e amor”, publicou nas redes sociais.

O carinho dos fãs parece ter servido como um alento em meio ao turbilhão pessoal. A presença de Virginia no mesmo evento, mesmo após o anúncio da separação, chamou a atenção e reforçou que, apesar do fim do casamento, o respeito e a parceria permanecem. A atitude dos dois deixou evidente que há um esforço mútuo para manter um ambiente saudável, especialmente por causa dos filhos.

Durante entrevista à rádio portuguesa Megahits, antes do show, Zé Felipe também fez questão de esclarecer boatos de que o fim da relação seria uma jogada de marketing. A resposta foi direta e contundente: “É tudo mentira. Não tem marketing. Todo mundo sabe que, se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem o coração de barata.”