J-Hope confirma volta do BTS com novo álbum e turnê - (crédito: TMJBrazil)

Prepare-se, ARMY: o momento que parecia distante finalmente está se tornando realidade! Com o fim do serviço militar obrigatório para quase todos os integrantes do BTS — resta apenas SUGA concluir sua etapa — o grupo caminha para um retorno épico aos palcos. E quem confirmou isso foi ninguém menos que J-Hope, em uma entrevista emocionante e cheia de sinceridade.

No último sábado (14), durante sua participação no programa sul-coreano Point of Omniscient Interfere, J-Hope falou abertamente sobre o futuro do BTS, a emoção de reencontrar os membros e as expectativas para a nova fase. Ele revelou estar animado, mas também apreensivo sobre como será o reencontro artístico com RM, Jin, SUGA, Jimin, V e Jungkook após tanto tempo separados.

“Quando fui dispensado, tive sentimentos mistos. Agora que todos estão voltando, fico me perguntando se ainda teremos a mesma química quando estivermos juntos de novo. Me sinto ansioso e animado ao mesmo tempo”, confessou.

Mas a ansiedade tem motivo certo: os planos para o comeback do BTS estão em andamento — e não são nada modestos. Segundo J-Hope, um novo álbum e uma turnê mundial com o grupo completo estão sendo desenhados nos bastidores.

“Estamos planejando nos reunir para discutir o álbum. Estamos tentando nos preparar o mais rápido possível. Como o BTS é sobre performances, também estamos planejando uma turnê mundial com o grupo completo”, revelou, para o delírio dos fãs.

E se ainda havia alguma dúvida sobre a força dessa nova fase, o show de encerramento da turnê solo de J-Hope, HOPE On Stage, deu uma amostra do que está por vir. No estádio Goyang, na Coreia do Sul, os sete membros estiveram no mesmo local — mesmo que nem todos tenham subido ao palco. Jin e Jungkook se juntaram ao amigo durante a apresentação de “Equal Sign”, enquanto RM, SUGA, Jimin e V foram flagrados nas telas gigantes, acompanhando tudo da plateia.

Um dos momentos mais marcantes foi quando J-Hope cedeu o palco para Jin, que performou seu sucesso solo “Don’t Say You Love”, atualmente entre as faixas mais ouvidas do Spotify global.

Depois de anos de espera, a contagem regressiva para o reencontro oficial do BTS começou — e promete ser histórica. Se a química continua? A resposta está a caminho. E o mundo está mais do que pronto para ver.

‘Killin’ It Girl’: detalhes sobre a nova música do J-Hope

Antes do tão aguardado retorno do BTS como grupo, J-Hope volta ao centro dos holofotes com mais uma investida solo poderosa. O rapper sul-coreano acaba de lançar “Killin’ It Girl”, faixa inédita que traz a colaboração da rapper norte-americana GloRilla e aposta numa sonoridade vibrante, celebrando empoderamento, confiança e atitude.

A canção marca mais um passo do integrante do BTS em sua jornada individual e reforça sua versatilidade artística. Em uma batida contagiante com nuances de hip-hop moderno e pop internacional, J-Hope exalta a força feminina, com versos como “Nota dez de dez / A mais malvada das suas amigas” e “Tudo isso sem um homem”, reforçando o protagonismo da mulher independente — uma mensagem que encontra eco na performance afiada de GloRilla.

Com rimas afiadas, a artista norte-americana entrega sua assinatura ao som, misturando irreverência e intensidade. “Assassinato de aluguel, Mike Glo Myers / Eu mantenho meu pé no pescoço deles, com saltos altos”, rima GloRilla, em um trecho que sintetiza a estética ousada da música. A faixa brinca com a ideia de “matar” na performance — uma gíria do universo pop e hip-hop que enaltece quem se destaca com confiança.

Visualmente, o lançamento veio acompanhado de imagens promocionais que chamaram atenção nas redes sociais. Em uma delas, J-Hope aparece sem camisa, exibindo o abdômen definido, o que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs para o novo projeto. Além disso, o rapper comemorou recentemente sua primeira capa solo na Billboard, classificando o momento como “surreal e emocionante”.

“Killin’ It Girl” não é apenas uma música para dançar — é também um statement. Da Coreia do Sul a Miami, como diz a letra, a faixa percorre continentes ao mesmo tempo em que promove a autonomia feminina, embalando pistas de dança com batidas envolventes e versos provocantes.