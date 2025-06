Maiara quebra o silêncio sobre saúde mental: ‘Fazer terapia não é fraqueza’

Em um raro momento de vulnerabilidade, Maiara, da aclamada dupla sertaneja Maiara & Maraisa, abriu o coração sobre sua rotina de cuidados com a saúde mental — e reacendeu um debate necessário no universo da música.

Durante uma entrevista concedida à página Conceito Sertanejo, a cantora revelou que há mais de cinco anos mantém acompanhamento com profissionais da área, incluindo uma psicóloga e um psiquiatra. “Acho que ninguém sabe, mas já tem mais de cinco anos que eu faço terapia com uma psicóloga muito conceituada no Brasil, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa”, contou, ressaltando também o apoio de seu psiquiatra, descrito por ela como “reconhecido mundialmente”.

A fala da artista gerou repercussão imediata nas redes sociais. Enquanto alguns fãs demonstraram preocupação com um possível afastamento dos palcos, Maiara tratou de afastar qualquer boato de hiato na carreira. Seu foco, segundo explicou, está no equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar pessoal.

“Procurar ajuda não significa que você está doente, significa que você está se cuidando”, pontuou. “Eu acho que o que importa é você estar feliz. Vamos modulando. E vamos quebrar esse preconceito.”

Apesar de não ter respondido de forma direta à pergunta sobre uma possível pausa na carreira — o que gerou certa confusão entre os fãs —, Maiara deixou claro que sua prioridade é manter-se saudável sem deixar a música de lado. Para alguns internautas, a cantora pode ter interpretado a pergunta como uma sugestão de afastamento para cuidar da mente — motivo que, de fato, já afastou diversos artistas dos holofotes.

A resposta, ainda que indireta, reforça uma mudança de mentalidade que artistas sertanejos vêm adotando nos últimos anos: a de que estar no topo das paradas não precisa excluir o cuidado pessoal. Em um mercado historicamente marcado pela intensidade da agenda e pela pressão emocional, Maiara surge como uma voz corajosa que convida seus colegas — e o público — a olharem com mais atenção para a saúde mental.

A artista, que recentemente também foi destaque nas redes por declarações ao namorado Matheus Gabriel, prova mais uma vez que vulnerabilidade pode andar lado a lado com força. Afinal, como ela mesma afirmou: “Vamos quebrar esse preconceito.”

Maiara reflete sobre o amor: “Quero alguém que me beije sem medo”

A cantora Maiara emocionou seus seguidores ao compartilhar, nas redes sociais, um texto sobre sua visão do amor verdadeiro e seus desejos para o futuro. Com palavras carregadas de sensibilidade, a artista reafirmou sua crença em relações duradouras e sinceras.

“Claramente ainda sou daquelas que acreditam no amor verdadeiro. Que acredita em amor à primeira vista. Em casais que envelhecem juntos. Que constroem grandes feitos juntos. Ainda sou daquelas que quero morrer de saudade do amor, mas, quando tiver perto, que a gente não se desgrude”, escreveu.

Além disso, Maiara expressou o que espera encontrar em um relacionamento: transparência, intensidade e gestos que demonstrem afeto sem reservas.

“Eu acredito no amor. Claramente eu quero alguém que seja claro que me ama. Assim como água cristalina que me banha e que me encha de flores. Que me faça sentir aromas diferentes. Que me beije sem medo na frente de todo mundo. Que eu cante as apaixonadas pra ele. Eu quero um amor pra ficar pra sempre”, declarou a cantora.

A publicação de Maiara surge após um período de altos e baixos em sua vida amorosa. A cantora viveu um relacionamento intenso e repleto de idas e vindas com Fernando Zor, de 2019 a 2023. Durante o namoro, o casal passou por mais de 10 términos e reconciliações, gerando repercussões na mídia e entre os fãs.

Agora, com as reflexões compartilhadas, Maiara demonstra estar em busca de um amor pleno e verdadeiro, marcado por segurança e reciprocidade. Seus seguidores reagiram positivamente às palavras, enviando mensagens de apoio e reforçando o desejo de que a cantora encontre a felicidade que tanto busca.