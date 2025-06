Francisco Cuoco morre aos 91 anos e deixa legado além da TV

O Brasil se despediu nesta quinta-feira (19) de um de seus maiores atores: Francisco Cuoco faleceu aos 91 anos, em São Paulo, vítima de falência múltipla dos órgãos.

A confirmação foi feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde o ator estava internado, e divulgada por volta das 14h54. A notícia mobilizou colegas, fãs e artistas que reverenciam Cuoco como uma das figuras mais marcantes da dramaturgia nacional.

Com mais de seis décadas dedicadas à arte, Cuoco atravessou gerações, reinventando-se entre protagonistas românticos, personagens complexos e, mais discretamente, também como cantor e intérprete de músicas religiosas.

Uma trajetória rica que vai além das novelas e dos palcos e que agora ganha contornos definitivos com sua partida.

Nascido em 29 de novembro de 1933 no tradicional bairro do Brás, em São Paulo, Francisco Cuoco era filho de um vendedor italiano, Leopoldo, e de uma dona de casa, Antonieta.

A infância simples, marcada pela vizinhança operária e por um encantamento com o circo montado em frente à sua casa, foi o primeiro passo rumo ao fascínio pela atuação.

Antes de entrar para a carreira artística, Cuoco chegou a estudar Direito. Mas foi no teatro e, posteriormente, na televisão que ele encontrou sua verdadeira vocação. Tornou-se um rosto conhecido do público brasileiro a partir dos anos 1960 e consolidou-se como galã em novelas marcantes da Globo como Selva de Pedra, O Astro, Pecado Capital e Celebridade.

Poucos sabem, no entanto, que Cuoco também teve uma carreira musical que merece ser lembrada. No auge dos anos 1970, lançou uma versão da canção “Soleado” conhecida também como “Todo o Tempo do Mundo” , com direito a clipe e edições comemorativas que ressurgiram ao longo das décadas.

A gravação foi um sucesso inesperado e trouxe ao ator reconhecimento fora das telas.

Francisco Cuoco: Voz que tocava o espiritual

Com sensibilidade singular, Cuoco também mergulhou no universo da espiritualidade por meio da música. Em 2001, lançou o CD Paz Interior, que reúne 16 faixas com orações católicas musicadas. Seu trabalho de fé não parou aí: também interpretou canções como “Nossa Senhora das Graças”, disponíveis em plataformas digitais até hoje.

Sua voz calma e marcante deu tom solene a mensagens de fé que alcançaram um público diferente daquele que o acompanhava nas novelas.

Francisco Cuoco será velado nesta sexta-feira (20), em São Paulo. A cerimônia deve reunir familiares, amigos e colegas de profissão, todos unidos em reverência a um homem que viveu intensamente a arte em suas múltiplas formas.

Mais que um galã, Cuoco foi um artista completo daqueles que vivem entre a emoção do palco e a introspecção da fé, entre o brilho das câmeras e a serenidade das palavras. Ele agora entra para o panteão eterno da cultura brasileira, onde moram os que jamais serão esquecidos.