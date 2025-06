Miley Cyrus canta com Beyoncé pela primeira vez em Paris

A Cidade Luz parou e não foi por causa da Torre Eiffel. Nesta quarta-feira (17), Beyoncé levou sua monumental turnê Cowboy Carter para Paris e protagonizou uma das noites mais marcantes do ano na música pop.

Com um estádio lotado, a artista fez mais do que entregar um espetáculo grandioso: ela surpreendeu ao chamar Miley Cyrus ao palco para a primeira apresentação ao vivo de “II Most Wanted”, a tão comentada parceria do álbum mais recente da cantora.

Miley, que também estava em Paris para promover seu novo trabalho, Something Beautiful, entrou em cena emocionada, vestida com um look dourado que combinava com o de Beyoncé, e foi recebida com aplausos estrondosos.

Ao fim da apresentação, a ex-Disney usou suas redes sociais para expressar a gratidão pelo momento: “Dividir esse palco com uma lenda tão generosa foi o encerramento perfeito dessa fase da minha carreira. Cantar sobre amizade ao lado de Beyoncé, em Paris, diante de um estádio inteiro… foi inesquecível”.

A performance foi intensa, afinada, potente como se as duas cantoras tivessem nascido para esse dueto. Com vocais harmoniosos, troca de olhares cúmplice e uma química palpável, a apresentação de “II Most Wanted” rapidamente se tornou viral nas redes e já é considerada um dos momentos mais emblemáticos da turnê até agora.

Se teve diva no palco, teve também fã dedicada na plateia. A brasileira Andressa Urach, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais, decidiu encarar o desafio de conquistar um espaço privilegiado no show. Desde as primeiras horas do dia, Urach documentou em tempo real sua saga rumo à grade da Cowboy Carter Tour. E não poupou esforços: chegou cedo, enfrentou fila longa, se equipou com botas brancas e disposição de sobra.

A recompensa veio com o cair da noite. Posicionada bem próxima ao palco, Urach viveu intensamente cada segundo do show. Em vídeo publicado no Instagram, ela não escondeu a emoção: “A Beyoncé é absurda! Linda, poderosa, empoderada… Quando ela pisa no palco, tudo para. A presença, a voz, o talento, o visual. Eu fiquei arrepiada do começo ao fim. Foi uma das melhores experiências da minha vida!”

Mais do que uma simples ida a um show, a modelo celebrou o momento como uma verdadeira catarse. “Ela é afrontosa! E me vi muito nela”, comentou Urach, destacando a força e atitude de Beyoncé como fonte de inspiração pessoal.

Miley Cyrus: O fenômeno brasileiro que segue Beyoncé pelo mundo

Não é novidade que, em qualquer canto do planeta onde Queen B se apresenta, há sempre uma legião de brasileiros acompanhando de perto. E a noite de Paris foi mais um capítulo dessa devoção: bandeiras do Brasil podiam ser vistas por todos os lados, reforçando o amor dos fãs nacionais pela artista americana.

Seja através da emoção compartilhada entre Beyoncé e Miley Cyrus, seja pelo entusiasmo de Andressa Urach na grade, a apresentação desta quarta-feira em Paris comprovou, mais uma vez, o alcance global e o impacto cultural da maior estrela pop da atualidade.

E para quem acha que já viu tudo da Cowboy Carter Tour, é bom se preparar. Beyoncé ainda tem muitas surpresas na manga — e, pelo visto, o Brasil continuará marcando presença em cada momento épico dessa jornada.