Espetáculo 'Chá com Mel' faz duas apresentações no Sesc Ceilândia

Um voo atravessado por acrobacias aéreas, mochilas abertas em meio a cordas lisas e faixas suspensas, sons de aeroporto e gestos de acolhimento. Assim se desenha Chá com Mel, o primeiro espetáculo da Cia. Ponto Alto, que faz duas apresentações no Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia: neste sábado (21/6) e domingo (22/6), às 19h e 18h, respectivamente. Com classificação livre e ingressos a preços populares, o espetáculo é uma celebração da diversidade cultural vivida por quatro artistas candangos durante uma imersão artística na Turquia.

Realizado com incentivo do programa Sesc+Cultura, o espetáculo reserva 15% dos ingressos para estudantes de escolas públicas do DF, ampliando o acesso à arte circense contemporânea e às criações autorais produzidas no Distrito Federal. As pessoas interessadas podem retirar os ingressos por meio da plataforma Sympla.

A expressão turca Eline sa-alk, usada para agradecer por algo feito com carinho, orienta o sentimento que atravessa a obra. Em cena, Aisha Britto, Lucas Lírio, Ludmila Condé e Mike de Brito transformam o deslocamento, os encontros e os sabores de uma viagem internacional em narrativa física, poética e suspensa.

Espetáculo teatral 'Chá com mel' (foto: Nathan Nascimento/Divulgação)

"A gente tentou contar um pouco da nossa experiência de viagem, de forma não literal, com muitos elementos simbólicos, como o som do aeroporto, a espera, as mochilas e o momento de voltar. É um espetáculo que brinca com esse imaginário lúdico do deslocamento", explica Ludmila Condé.

Com figurinos que saem das mochilas e voltam para elas, e uma sequência de números que remete a situações cotidianas de uma viagem cultural, Chá com Mel convida o público a uma travessia sensível e potente. As acrobacias são feitas majoritariamente em corda lisa e faixa aérea, aparelhos de grande impacto visual que dialogam com o risco, o riso e a beleza da gravidade.

Serviço

Chá com Mel

21 de junho (sábado), às 19h

22 de junho (domingo), às 18h

Teatro Newton Rossi – Sesc Ceilândia

R$15 (meia) | R$30 (inteira)

15% dos ingressos gratuitos para estudantes de escolas públicas

Classificação Indicativa: Livre

Incentivo: Sesc+Cultura