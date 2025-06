Karol G lança álbum ousado com funk

Karol G está em sua fase mais livre e mais brasileira também.

A estrela colombiana lançou nesta sexta-feira (20) o aguardado Tropicoqueta, seu quinto álbum de estúdio, e surpreendeu com um projeto ousado, teatral e, como ela mesma define, profundamente pessoal.

Entre baladas intensas, batidas latinas e experimentações sensuais, uma faixa em especial chamou atenção do público brasileiro: Bandida Entrenada, um funk que mistura batidas do Tropkillaz com letra escrita por WIU, trapper cearense da gravadora 30PRAUM.

Sim, você leu certo: Karol G canta em português. A artista não apenas se jogou no ritmo como mergulhou de cabeça na sonoridade do funk brasileiro, guiada pela dupla de produtores Zé Gonzales e André Laudz, que já colocaram o país no mapa do pop global com colaborações marcantes. O refrão da música mistura versos em espanhol e português, e o resultado é, no mínimo, incendiário.

Bandida Entrenada faz parte do ambicioso projeto de 20 faixas que compõem o novo álbum, que chega com a missão de renovar o imaginário latino ao olhar feminino.

Segundo o comunicado oficial, Karol G se inspirou nas vedetes clássicas da cultura hispânica: mulheres provocadoras, icônicas, donas de sua arte e da própria história. O disco as homenageia com canções que misturam reggaeton, salsa, funk, trap e bolero, sempre sob a lente de uma artista que já não teme nada.

Karol G e a valorização das raízes latinas

O álbum também vem recheado de colaborações de peso. Estão ao lado de Karol G nomes como Feid (seu parceiro dentro e fora dos palcos), Eddy Lover, Manu Chao, Mariah Angeliq, Greeicy e até o ícone romântico Marco Antonio Solís.

Juntos, eles ajudam a costurar uma tapeçaria musical que passeia por gêneros e épocas sem perder o ritmo. A ideia, explica Karol, é conectar as raízes com o presente e deixar a porta aberta para o futuro.

A presença brasileira no projeto não é casual. Karol G visitou o Brasil duas vezes em 2024: primeiro em São Paulo, para show solo com ingressos esgotados, e depois como uma das atrações do Rock in Rio. A paixão foi recíproca.

Desde então, a artista tem deixado pistas de seu flerte com a cultura brasileira e agora isso se concretiza em estúdio com Tropkillaz e WIU, dois dos nomes mais respeitados da cena nacional.

Além de Bandida Entrenada, a cantora também lançou o videoclipe de Papasito, uma das faixas mais sensuais do álbum. O clipe, cheio de cores, pele e atitude, reflete a nova estética de Karol G, que abraça com orgulho a sensualidade, a teatralidade e a liberdade criativa.

Tropicoqueta é, acima de tudo, uma declaração artística de independência. Karol G mostra que não está presa a fórmulas e que pode cantar e encantar em qualquer idioma, inclusive o nosso. Se alguém ainda duvidava que ela está entre as artistas mais influentes da música latina, esse disco não deixa mais espaço para hesitação.