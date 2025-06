Bruno Mars vira personagem do Fortnite com tempero brasileiro - (crédito: TMJBrazil)

Bruno Mars decidiu oficializar de vez o seu amor pelo Brasil agora, com direito a avatar próprio no Fortnite e tudo.

O cantor norte-americano, que já conquistou os fãs brasileiros com suas passagens arrebatadoras pelo país, é a estrela da nova temporada do Fortnite Festival, lançada nesta quarta-feira (18).

E para deixar tudo ainda mais especial, a colaboração inclui uma música inédita intitulada “Bonde do Brunão”, um verdadeiro presente tropical para os players e fãs de plantão.

A Epic Games foi certeira ao transformar o palco digital do Fortnite em um verdadeiro camarote VIP de show internacional.

Inspirado nas performances mais memoráveis da carreira do artista, incluindo a recente turnê brasileira de 2024, o novo pacote de conteúdos traz uma skin personalizada de Bruno Mars em clima verde e amarelo, além de faixas musicais, desafios com bateria, guitarra temática e acessórios que transitam entre o retrô e o futurista.

A skin brasileira de Bruno Mars não é apenas um traje: é um símbolo do vínculo afetivo que o cantor construiu com o público nacional ao longo dos anos. O personagem digital mistura figurino estiloso com um toque carnavalesco e funk pop, que traduz visualmente a energia de seus shows no país.

E como se não bastasse, a faixa “Bonde do Brunão”, criada especialmente após o artista viralizar com um vídeo celebrando os shows no Brasil, agora também está disponível nas principais plataformas de streaming.

Bruno Mars e o bonde do Brunão

Quem joga Fortnite e acompanha as novidades sabe que o Festival é a vertente musical do game, que a cada temporada celebra artistas diferentes com experiências imersivas.

Para Bruno, foi além: a homenagem é quase um desfile de escola de samba em forma de pixels. Entre os destaques da nova fase estão também as faixas “Die With A Smile”, com Lady Gaga, e “APT.”, com Rosé, do BLACKPINK mas é com “Bonde do Brunão” que o jogo ganha sotaque carioca e gingado paulista.

Outro detalhe curioso é o “Tema do Bruno-San”, uma das trilhas do jogo, que embala um dos desafios de bateria disponíveis para os jogadores. É uma clara brincadeira com os memes e apelidos que os fãs brasileiros criaram carinhosamente para o cantor.

Bruno Mars já tinha conquistado o coração do público brasileiro fora dos palcos agora, também reina dentro do universo gamer. Em tempos de multiverso pop e colaborações entre música e tecnologia, ele mostra que sabe como ninguém se reinventar e manter a conexão com seu público mais apaixonado.

E vamos ser sinceros: depois dessa, só falta mesmo regularizar o CPF e comprar um apê em Copacabana.