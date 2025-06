Dulce María fala sobre RBD e valoriza a paz: “Cada coisa a seu tempo”

Dulce María não parece disposta a alimentar intrigas. Em recente entrevista ao programa mexicano Venga la Alegría, a cantora e ex-integrante do RBD demonstrou serenidade ao comentar o clima entre os antigos colegas de banda e a possibilidade de um reencontro artístico.

Promovendo sua nova música, Jaula de Oro, Dulce fez questão de reforçar que, apesar das feridas do passado, escolhe seguir em paz.

“Eu acredito que a vida é muito curtinha e temos que agradecer, valorizar e estar em paz com nós mesmos e com os outros. Acredito que existem momentos e, quando chegue o momento, o melhor acontecerá… ou não (risos)”, afirmou a artista, com a leveza de quem prefere a esperança à polêmica.

A resposta surge após meses de especulação sobre uma possível reconciliação entre os membros do grupo, que encerraram a aclamada Soy Rebelde Tour em clima de tensão. A principal rachadura veio com o processo judicial movido contra o ex-sócio Guillermo Rosas, acusado de desvio financeiro milionário.

Rosas era amigo próximo de Anahí, e a forma como cada integrante lidou com a acusação acabou criando uma cisão interna.

Dulce María: Eterna ruptura do RBD?

O caso segue nos tribunais, mas teve um desfecho parcial com o pagamento de 4,7 milhões de dólares a Rosas por parte do grupo. Enquanto Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann afirmam que o ex-sócio cobrava valores abusivos, Anahí e Dulce María optaram por uma postura mais cautelosa, não assinando o comunicado oficial divulgado pelos demais.

Apesar das divergências, Dulce demonstrou afeto ao relembrar o reencontro recente com Christian Chávez, com quem dividiu um momento espontâneo em um evento no México. “Nós rimos. Eu conheço Christian desde, não sei, meus 15 anos. Ele foi na minha festa de 15! Nos vimos, não falamos de nada sério, rimos, e demos um abraço, porque apesar de tudo esse carinho está aí”, revelou.

Ela também comentou com carinho sobre Pedro Damián, criador do RBD, que recentemente disse acreditar na reconciliação do grupo. “Eu sempre serei agradecida ao Pedro. Gosto muito dele. Ele às vezes me escreve e estamos vendo quando ele conhecerá minha bebê, porque ele ainda não a conhece”, contou Dulce.

Enquanto isso, os fãs seguem divididos entre a saudade e a frustração. O que parece certo, por ora, é que Dulce María está focada em sua carreira solo e em preservar sua tranquilidade. Reunião do RBD? Talvez, um dia. Mas como ela mesma disse, “quando for a hora, o melhor acontecerá… ou não”.