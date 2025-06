Addison Rae estreia com álbum arrebatador e vira musa cult

Ela nasceu sob os holofotes do algoritmo, mas agora brilha por conta própria. Addison Rae, que ficou conhecida por suas coreografias virais no TikTok, acaba de lançar Addison, seu aguardado álbum de estreia — e a surpresa não está no sucesso, mas na ousadia com que ela reinventa o conceito de “popstar fabricada”. Mais do que uma influenciadora tentando emplacar na música, Rae apresenta um trabalho sólido, conceitual e nostálgico, já apontado como um dos lançamentos mais intrigantes e instigantes do ano.

O caminho até aqui, porém, não foi feito de likes. Quando bateu à porta da Columbia Records, anos atrás, não levou demos nem promessas vazias. Levou um painel semântico — literalmente. Em vez de músicas, mostrou palavras soltas como “sonora”, “intensa” e “brilho”; uma paleta de cores com tons de pink, amarelo e azul-marinho; e referências visuais como a icônica apresentação de Britney Spears no VMA 2001 e a turnê Girlie Show, de Madonna. Foi o suficiente: garantiu o contrato e começou uma jornada para se tornar algo muito além de uma ex-estrela da internet.

Em entrevista ao Popcast, do New York Times, Addison revelou a dúvida que a impulsionou: “Eu sabia o que queria que as pessoas sentissem ouvindo minha música, mas não sabia qual som seria esse. E nem o que eu tinha a dizer.”

A resposta veio com o tempo — e com muito trabalho. Foram mais de doze meses repensando imagem, som e identidade artística. O resultado é um álbum que não tenta soar como o pop contemporâneo, mas mergulha com coragem em referências dos anos 90 e 2000. Há ecos de Madonna, Janet Jackson e até Prince, mas tudo filtrado por uma sensibilidade moderna, sutil e emocional. As faixas transitam entre o etéreo e o corporal, com vocais suaves e letras que falam sobre desejo, presença e transformação.

Mais do que as músicas, os visuais ajudam a contar a história. Em seus clipes, Addison habita um universo de glamour adolescente, com estética vintage, bijuterias brilhantes, vestidos luxuosos e um certo ar de perigo — tudo isso embalado por coreografias sensuais e um toque de provocação. É como se ela tivesse fundido o melhor de Britney e Lana Del Rey em um avatar próprio: a garota pop do futuro, nascida no digital, mas feita de carne, emoção e estética.

Addison começou a compor em 2020, lançando o single “Obsessed” no ano seguinte. A faixa teve repercussão modesta, mas hoje é vista com outros olhos. “Acho que um dia essa música vai ter seu momento Stars Are Blind”, disse ela, em alusão ao hit de Paris Hilton, antes subestimado e hoje cultuado.

O ponto de virada veio com o vazamento de suas demos em 2022 — “basicamente rascunhos crus”, segundo ela — que viralizaram online. A reação dos fãs foi tão intensa que ela decidiu reunir algumas em um EP independente, AR, que virou febre entre nichos alternativos e atraiu atenção de nomes como Charli XCX, que se ofereceu para colaborar em “2 die 4”.

Em 2024, a engrenagem finalmente virou. Com produção da dupla sueca Elvira Anderfjärd e Luka Kloser, aliados de Max Martin, Rae começou a moldar o som de Addison. O uso do icônico teclado M1 da Korg ajudou a definir a vibe retrô que permeia o disco — mais sensorial do que saudosista, como se cada batida carregasse lembranças de uma época que ela nunca viveu, mas compreende perfeitamente.

O reconhecimento veio rápido. Lana Del Rey postou um vídeo ouvindo “Diet Pepsi”. Lorde elogiou publicamente. E Charli XCX não só reafirmou a parceria como convidou Rae para participar de um remix com um dos gritos mais icônicos do pop recente. O jogo virou: agora são as veteranas que buscam seu brilho.

Addison Rae revela as datas de sua primeira turnê mundial

Na manhã desta terça-feira (17), a cantora americana Addison Rae anunciou sua primeira turnê mundial. A novidade foi divulgada pelas redes sociais, com datas confirmadas na América do Norte, Europa e Oceania. A turnê começa em 26 de abril, no National Stadium, em Dublin, na Irlanda, e se encerra em 17 de novembro, no Enmore Theatre, em Sydney, na Austrália.

Addison Rae já havia sinalizado seu desejo de sair em turnê durante uma entrevista ao podcast Therapuss, apresentado por Jack Shane, na última quinta-feira (13). Na ocasião, a cantora demonstrou ansiedade para subir aos palcos e quase revelou a novidade: “Eu não sei… posso dizer isso? Hum… definitivamente há planos para fazer uma turnê com o álbum.”

Pelo Instagram, a artista expressou sua empolgação com o anúncio e informou o início das vendas: “A TURNÊ DA ADDISON É REAL DE VERDADE!!!!!! Não acredito que vou poder cantar e dançar para vocês (e com vocês) neste outono. Vocês vão vir?”

A pré-venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (18), às 10h, no horário local de cada cidade. Já a venda geral será aberta na sexta-feira (20), no mesmo horário. O roteiro da turnê inclui apresentações na Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Alemanha, França, Bélgica e Austrália. Por enquanto, não há previsão de shows na América do Sul.