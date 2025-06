Noah Cyrus renasce em novo álbum e revela turnê

A espera acabou: Noah Cyrus está pronta para abrir um novo capítulo na carreira com o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, I Want My Loved Ones to Go with Me, que chega às plataformas no dia 11 de julho. Com uma sonoridade que mergulha no country alternativo e uma estética marcada pela introspecção, o disco é, segundo a própria cantora, seu trabalho mais íntimo até agora.

“Por muito tempo, não consegui confiar nas minhas próprias escolhas. Mas agora sei quem sou, e este álbum mostra o que estava dentro de mim o tempo todo”, revelou Noah, de 25 anos, em nota oficial. Produzido em colaboração com Mike Crossey e PJ Harding, o trabalho reúne 11 faixas e conta com participações de peso: Fleet Foxes, Ella Langley, Bill Callahan, Blake Shelton e até seu pai, Billy Ray Cyrus, que assina a composição de “With You”.

A influência familiar não é apenas sonora. Segundo a cantora, o álbum também é um tributo às suas raízes: “Meu pai foi uma das minhas maiores influências. Ele me apresentou à música e aos artistas que me formaram. Parte de mim está neste álbum porque parte dele também está.”

Além da conexão emocional, I Want My Loved Ones to Go with Me carrega temas como natureza, memória afetiva e amadurecimento — uma jornada de autodescoberta que Noah espera compartilhar com seus fãs. “Quero que este álbum seja como uma amiga reconfortante. Música é o que me cura, e espero que cure os outros também”, declarou.

Para celebrar o lançamento, Noah também anunciou uma turnê norte-americana que começa no mesmo dia do debut do álbum, 11 de julho, em Los Angeles. A série de apresentações passará por cidades como San Francisco, Chicago, Boston, Nova York, Nashville e Dallas, encerrando no dia 24 de outubro, em Phoenix.

Noah Cyrus se reencontra com a mãe três anos após briga familiar

Tish Cyrus e sua filha Noah Cyrus foram vistas em Los Angeles, nos Estados Unidos, marcando a primeira reunião pública entre elas em três anos. O encontro ocorre em um momento de intensos conflitos familiares e especulações sobre relacionamentos amorosos. Elas foram flagradas no Encino Financial Center, um local conhecido por oferecer consultoria jurídica e financeira.

Testemunhas relataram ao Daily Mail que a dupla passou mais de duas horas no centro, e foram vistas com Tish colocando a mão no ombro de Noah enquanto entravam no prédio. O reencontro surge após uma série de eventos turbulentos na vida familiar dos Cyrus. Recentemente, o ex-marido de Tish, Billy Ray Cyrus, fez declarações polêmicas contra ela e suas filhas, especialmente Miley.

Em um discurso carregado de palavrões, Billy Ray criticou severamente sua ex-esposa e sua filha, chamando-as de “vagabundas” e referindo-se a Tish de maneira desrespeitosa. Além das críticas de Billy Ray, o relacionamento amoroso de Tish também tem sido um foco de controvérsia. Ela casou-se com o ator Dominic Purcell, de Prison Break, em uma cerimônia realizada na casa de Miley em agosto de 2023.