Lizzo e SZA voltam ao estúdio em clima de parceria e afeto

Lizzo e SZA estão oficialmente de volta ao estúdio e não é apenas para mais um feat. A dupla de amigas está desenvolvendo novas músicas que farão parte da próxima mixtape de Lizzo, batizada de Love in Real Life, seu quinto álbum de estúdio.

SZA compartilhou a novidade com os fãs por meio dos stories do Instagram, descrevendo o momento como “uma participação especial para a nova mixtape da apostadora Lizzo”, com um emoji de coração e tudo.

As duas já dividiram os vocais antes no remix da faixa Special, lançado em 2023, mas a conexão entre elas vai muito além do estúdio. Em entrevista no mesmo ano à UPROXX, SZA contou que a amizade entre as duas começou de forma totalmente espontânea, durante uma turnê.

“Um dia, perguntei se ela queria ir ao Lago Michigan. A gente foi, ficou bêbada, e nunca mais parou de se ver”, contou, rindo. Mais do que parceiras musicais, as duas cultivam uma irmandade fora dos palcos: “Outro dia, estava com dor de barriga na casa dela e ela me deu um muumuu. A gente só deitou no quintal. Isso é amizade”.

Lizzo, por sua vez, não poupou entusiasmo ao anunciar que o novo álbum está finalizado. “ÁLBUM TERMINADO, GALERA!”, escreveu no Instagram, em uma publicação que misturava humor com astrologia e até um procedimento odontológico de emergência.

Ela afirmou ter finalizado o projeto todo em um único dia, logo após um episódio do Saturday Night Live uma produtividade que só alguém como Lizzo poderia transformar em rotina.

Mas nem tudo são aplausos. A cantora demonstrou insatisfação com a recepção morna ao primeiro single do disco, Still Bad.

Segundo ela, as críticas que classificam sua música como “otimismo fora de hora” em um “mundo pós-Covid” são preguiçosas. Lizzo rebateu diretamente:

“Como se eu não tivesse lançado About Damn Time justamente nesse contexto e foi um sucesso”.

No X (antigo Twitter), Lizzo argumentou que sua música carrega uma proposta política e emocional mais profunda. “Still Bad é sobre rompimento com o mundo e a toxicidade das redes sociais. É sobre reconectar com você mesma.”

Ela ainda afirmou que mulheres negras fazendo música com alegria radical sempre foram mal compreendidas, mencionando nomes como Janet Jackson, Aretha Franklin e Whitney Houston, que também foram acusadas de serem “pop demais”.

Lizzo e SZA: Entre beats e emoções, uma nova era se anuncia

A mixtape Love in Real Life promete explorar temas de vulnerabilidade, força e reconexão tanto com o público quanto com o universo pessoal de Lizzo. Se depender da química que tem com SZA, da confiança que transmite em suas declarações e da capacidade de rir enquanto defende seu legado, o novo trabalho vem para marcar mais um capítulo importante em sua trajetória.

O que começa com uma batida e uma melodia acaba, inevitavelmente, virando uma conversa franca com o mundo.

E se Lizzo e SZA estiverem conduzindo essa conversa, é bom prestar atenção: pode vir algo poderoso por aí.