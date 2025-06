Camila Cabello volta aos palcos e inclui Brasil na turnê

Após semanas de incertezas e uma série de cancelamentos que deixaram os fãs em alerta máximo, Camila Cabello quebrou o silêncio e colocou um ponto final nos rumores: a “Yours, C Tour” vai mesmo acontecer. Em um vídeo breve — mas suficiente para incendiar as redes — publicado no TikTok, a cantora aparece ensaiando com quatro dançarinas e manda o recado sem rodeios: “Europa, estamos chegandoooo”.

O registro de apenas dez segundos bastou para colocar o nome da artista entre os assuntos mais comentados, especialmente após os recentes cortes na agenda da turnê. Inicialmente prevista para começar na Espanha, a turnê teve os três primeiros shows cancelados devido a “circunstâncias imprevistas”, segundo comunicado oficial. Agora, o pontapé inicial será dado no dia 28 de junho, em Le Barcarès, na França.

Atualmente, a turnê conta com 17 datas confirmadas, passando por países da Europa, Ásia e Oceania, além do aguardado retorno ao Brasil. A única apresentação em solo brasileiro será no festival The Town, em São Paulo, marcada para o dia 14 de setembro.

Esta será a primeira grande turnê solo de Camila desde a “Never Be The Same Tour”, finalizada em 2019. Além disso, marca sua estreia nos palcos sem o empresário Roger Gold, com quem trabalhou por quase uma década e rompeu recentemente. O clima é de recomeço — e de reafirmação artística.

O vídeo de ensaio também veio em um momento simbólico: horas após circular a notícia de que o Fifth Harmony estaria organizando uma reunião para 2026 — sem Camila. A artista deixou o grupo em 2017, e desde então tem construído uma trajetória solo sólida, com hits e prêmios no currículo.

Como se não bastasse, ela ainda fez questão de alimentar a nostalgia: publicou outro TikTok dançando e dublando “Gnarly”, da girlgroup Katseye. “Pode ser apenas a ex-membro de girlgroup em mim, mas estou assim no banheiro nas últimas três horas”, escreveu. A reação dos fãs foi imediata — e dividida entre saudades do passado e ansiedade pelo novo capítulo.

Detalhes sobre a setlist da turnê nova de Camila Cabello

A cantora Camila Cabello está se preparando para um dos momentos mais significativos de sua carreira: o início da aguardada Yours, C Tour. A série de shows, que estreia na Europa em junho e chega ao Brasil em setembro, promete revisitar cada fase da trajetória musical da artista cubano-americana.

Em entrevista recente à rádio Europa FM, Camila revelou detalhes sobre o conceito da turnê. Embora o projeto seja promovido como parte da divulgação do álbum C, XOXO, lançado em 2024, a artista deixa claro que o foco vai além do disco mais recente. “Essa turnê é uma celebração do meu catálogo inteiro. Não importa se alguém começou a me ouvir em ‘Havana’, ‘Señorita’, ‘Bam Bam’ ou ‘I Luv It’, todas as fases vão estar representadas”, explicou.

Esse será o primeiro giro internacional da cantora desde 2019. Os álbuns Romance (2019) e Familia (2022), embora bem recebidos, não contaram com turnês próprias — o que torna essa nova leva de shows ainda mais especial para os fãs.

Ao falar sobre o processo de criação do setlist, Camila revela uma preocupação em equilibrar suas próprias vontades com o que o público espera. “Tento pensar em como agradar tanto os fãs que conhecem cada faixa escondida dos meus álbuns quanto aqueles que talvez estejam me vendo ao vivo pela primeira vez”, disse.

A turnê passará por países europeus até julho, seguindo para destinos na Ásia e Oceania, incluindo Japão, Indonésia, Tailândia e Austrália. O Brasil receberá Camila em 14 de setembro, no festival The Town, em São Paulo — data que também marca a apresentação de Katy Perry como headliner.

Apesar do entusiasmo com os palcos, a cantora também se mostrou vulnerável ao comentar sobre o impacto das críticas ao álbum C, XOXO. Em conversa com a revista Dork, ela confessou o quanto as reações negativas a abalaram. “Me destruiu. Não sei como outros artistas lidam com isso, mas a negatividade realmente me derruba. Foi um período estranho e intenso, e acabei me dissociando. Só me senti assim poucas vezes na vida”, desabafou.