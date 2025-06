Cazuza será homenageado no Prêmio da Música Brasileira 2026

Cazuza é imortal. E, em 2026, será celebrado como merece: o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira acaba de anunciar que o cantor, compositor e poeta será o grande homenageado de sua 33ª edição.

A decisão foi tomada em junho, durante reunião do Conselho do Prêmio no Rio de Janeiro, e comunicada com entusiasmo à mãe do artista, Lucinha Araújo, em um telefonema coletivo dos conselheiros.

A escolha de Cazuza foi unânime e carrega a força de um reconhecimento que extrapola o legado musical. “Celebrar Cazuza é celebrar a coragem, a liberdade e a potência de uma obra que segue viva e necessária”, afirmou Zé Mauricio Machline, idealizador e diretor do prêmio.

Sua arte rebelde, sensível e inquieta permanece urgente, atravessando décadas com versos que ainda hoje parecem ter sido escritos ontem.

Estavam presentes nomes que, assim como Cazuza, ajudaram a construir a trilha sonora do Brasil: Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Karol Conká, Zélia Duncan (estreando no conselho), o jornalista Antônio Carlos Miguel e Giovanna Machline.

Segundo Gil, o encontro foi mais do que uma escolha; foi um gesto de amor à música e à memória cultural do país.

“É comovente fazer parte desse grupo. A música sempre esteve no centro da minha vida”, disse o artista.

Zélia Duncan também se emocionou com o processo. “É uma conversa democrática e sensível. A escolha do Cazuza me alegra demais. É um nome que precisa ser lembrado com o colo que ele merece.”

A proposta do prêmio, como em todas as suas edições, é celebrar não apenas os artistas do presente, mas também as vozes do passado que continuam reverberando no presente como a de Cazuza, cujas canções desafiam o tempo.

Um espetáculo para manter Cazuza em carne, osso e poesia

A cerimônia de 2026 deve seguir o formato já tradicional: uma grande celebração com apresentações de diferentes gerações de artistas, interpretando de forma inédita os clássicos do homenageado.

Clássicos esses que dispensam apresentações: Exagerado, O Tempo Não Para, Codinome Beija-Flor e Brasil são apenas alguns dos hinos de uma geração que soube sentir e gritar ao mesmo tempo.

Mais do que uma retrospectiva, o espetáculo será um reencontro com a arte que desafia, que emociona e que se recusa a ser esquecida.

A 33ª edição do prêmio promete ser um tributo à pluralidade da música brasileira, à ousadia criativa e ao direito de ser livre. E ninguém melhor do que Cazuza para traduzir isso tudo.

A homenagem é mais que merecida. É urgente. Porque enquanto houver alguém cantando Cazuza, o Brasil seguirá se perguntando: o tempo para para alguém? No palco do Prêmio da Música Brasileira, a resposta será um sonoro e emocionado não.