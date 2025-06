Lana Del Rey convida Addison Rae para abrir shows em Wembley

O que começou como uma citação divertida em uma música, virou oportunidade real de palco. Addison Rae, influenciadora que virou cantora pop com selo de aprovação crítica, foi convidada por Lana Del Rey para abrir seus aguardados shows nos dias 3 e 4 de julho no estádio Wembley, em Londres.

A escolha surpreendeu parte do público, mas segue uma lógica: Addison faz referência à cantora em Money Is Everything, uma faixa de seu álbum de estreia. No trecho, ela canta: “quero bolar um com a Lana, ficar chapada com a Gaga”. E ao que tudo indica, o primeiro desejo está mais próximo de ser concretizado.

Além de Londres, Lana também se apresentará em Cardiff, onde terá a banda London Grammar como ato de abertura, e em Glasgow, Liverpool e Dublin, onde Banks é quem assume o aquecimento do público.

No entanto, é em Wembley que Addison Rae entra em cena, marcando um passo decisivo em sua ainda jovem carreira na música.

Lana Del Rey: Turnê própria e bons números de estreia impulsionam carreira musical

A presença de Addison nos shows de Lana Del Rey faz parte de uma estratégia maior: promover sua própria turnê internacional, batizada de The Addison Tour, que começa em agosto pelo Reino Unido. Dublin, Manchester e novamente Londres estão na rota, antes da artista seguir para a América do Norte e Oceania.

Os fãs brasileiros, claro, já começam a pressionar nas redes: “E o Brasil, quando vem?”

A estreia musical de Addison surpreendeu: seu primeiro álbum, Addison, garantiu o 4º lugar na parada Billboard 200. Foram 48,5 mil unidades equivalentes comercializadas na semana de lançamento nos Estados Unidos, segundo a Luminate.

Desse total, 23 mil foram cópias vendidas diretamente, enquanto os outros 25,5 mil vieram por meio dos impressionantes 32,84 milhões de streams on-demand. Nada mal para quem ficou conhecida dançando no TikTok.

Com esse impulso e a chancela pública de Lana Del Rey, Addison Rae parece estar conquistando seu espaço além das redes sociais. O que antes era visto com desconfiança — o movimento de tiktokers para os palcos começa a tomar forma sólida com números, aclamação e agora, parcerias de peso.

Abrir o maior show da turnê europeia de Lana não é apenas uma oportunidade: é uma consagração precoce para Addison, que prova estar jogando sério no pop. Se antes ela sonhava em “bolar um com a Lana”, agora já pode dizer que divide com ela os holofotes.