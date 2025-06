BTS: tudo sobre o retorno mais esperado do K-pop

BTS está com o retorno previsto para acontecer em março de 2026, marcando o retorno completo do grupo de K-pop após o encerramento do serviço militar obrigatório de todos os sete integrantes. A informação foi revelada por fontes da indústria ao jornal sul-coreano The Korea Herald, consolidando as especulações que já circulavam entre fãs e especialistas.

Segundo relatos, a decisão sobre o retorno foi tomada internamente pela HYBE, empresa que gerencia a carreira do BTS, e já começou a movimentar o calendário estratégico da agência, que também administra grupos como TOMORROW X TOGETHER e ENHYPEN.

Fim do serviço militar de SUGA libera o grupo

O último dos sete membros a cumprir suas obrigações militares, SUGA, teve a dispensa oficial marcada para o dia 22 de junho de 2025. Com isso, a porta está finalmente aberta para o retorno em grupo, encerrando um período de hiato iniciado com o alistamento de Jin, o integrante mais velho, em dezembro de 2022.

A expectativa de um BTS comeback 2026 cresceu à medida que cada membro concluía seu serviço, e agora, com todos oficialmente liberados, a retomada das atividades conjuntas é uma realidade.

Declarações da HYBE e expectativas dos fãs

Embora insiders da indústria tenham afirmado que o retorno está “praticamente definido” para março, a Big Hit Music, agência do BTS, adotou um tom mais cauteloso:

“Não há uma data definida para o retorno”, declarou em nota oficial.

O CEO da HYBE, Jiwon Park, reforçou a necessidade de tempo para adaptação pós-serviço:

“Os membros precisam de tempo para se preparar e criar. Estamos trabalhando com produtores de alto nível, mas também é essencial que os artistas tenham um período para reflexão e organização.”

Essas declarações não desanimaram os fãs, que aguardam com entusiasmo o primeiro lançamento do grupo como septeto desde o álbum Proof, de 2022.

Possíveis lançamentos antes de março

Apesar da previsão de comeback para março, fontes da indústria não descartam a possibilidade de lançamentos prévios. Um single promocional, compilação especial ou até mesmo um projeto digital pode ser liberado como forma de aquecer o público para o grande retorno.

Há também rumores de que o grupo possa seguir o exemplo de artistas como BLACKPINK e EXO, realizando transmissões ao vivo, documentários ou eventos surpresa antes do comeback oficial.

Impacto no calendário da HYBE Labels

O retorno do BTS não afeta apenas os fãs, mas também toda a estratégia da HYBE Labels. Grupos como ENHYPEN, que inicialmente planejavam seu comeback para março, anteciparam o lançamento para janeiro de 2026, a fim de evitar conflitos e competição interna.

Já o TXT (TOMORROW X TOGETHER), cotado para um retorno na mesma época do BTS, ainda não confirmou oficialmente sua agenda. Especialistas acreditam que a HYBE busca otimizar o impacto de cada lançamento individual, evitando sobreposição entre seus principais nomes.

Run BTS: Seokjin _ EP.Tour e os projetos paralelos

Enquanto o BTS comeback 2026 não chega, os integrantes seguem envolvidos em atividades solo. Jin, por exemplo, lança sua primeira turnê internacional pós-serviço militar, a Run BTS: Seokjin _ EP.Tour, com 18 shows marcados entre junho e agosto, passando por Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.

Esses compromissos reforçam a ideia de que o grupo ainda precisa de um período de transição até o retorno coletivo. Mesmo assim, fãs especulam que a turnê pode incluir surpresas ou colaborações que antecipem o tom do comeback.

Suga, do BTS, faz doação para montar centro de tratamento de autismo

Recentemente, Suga, do BTS, fez uma doação para estabelecer um centro de tratamento dedicado a crianças com transtorno do espectro autista.

Segundo o Korea Herald, o artista firmou uma parceria com o Hospital Severance, em Seul, para construir uma unidade de tratamento e realizou uma cerimônia de inauguração, anunciou o hospital nesta segunda-feira (23).

Ele doou 5 bilhões de wons, cerca de US$ 3,62 milhões. A clínica está programada para ser inaugurada em setembro, oferecendo terapias de linguagem, psicológicas e comportamentais, além de atendimento a jovens pacientes com autismo. Também oferecerá programas que combinam elementos musicais com o currículo de treinamento de habilidades sociais existente, desenvolvido em conjunto por um professor de psiquiatria pediátrica e Suga nos últimos sete meses.

Vale lembrar que ele recebeu dispensa no sábado (21), após completar o serviço militar obrigatório como agente de serviço social. No dia da dispensa, ele cumprimentou os fãs por meio de uma carta e se desculpou novamente por decepcioná-los, referindo-se à sua experiência com uma scooter elétrica, quando estava alcoolizado e dirigindo no ano passado.

Vale destacar que ele foi o último membro do BTS a ser dispensado do serviço militar. Anteriormente, ele havia feito uma aparição pública no show de J-Hope, quando assistiu a apresentação acompanhado dos colegas de grupo.

As armys, fãs do BTS, aguardam as primeiras atividades oficiais do grupo completo.