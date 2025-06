Benson Boone revela conselho de Katy Perry ao deixar o ‘American Idol’

Durante uma entrevista recente ao programa britânico The Scott Mills Breakfast, Benson Boone compartilhou uma conversa reveladora com Katy Perry nos bastidores do American Idol. A estrela pop, jurada do programa na época, teria incentivado o cantor a seguir outro caminho, longe da competição musical.

“Ela me disse: ‘Sair daquele programa foi a melhor coisa que você já fez’”, contou Boone, demonstrando gratidão pela sinceridade de Katy. “Acho que ela ficou genuinamente feliz por mim.” A declaração reforça como decisões difíceis, quando acompanhadas por conselhos sinceros, podem impulsionar uma carreira — como foi o caso de Boone.

Boone surgiu como uma promessa no American Idol em 2021, mas surpreendeu ao sair do programa voluntariamente no Top 24. A saída inesperada gerou burburinho, mas o cantor já acumulava popularidade crescente no TikTok, onde mostrava seu talento vocal em vídeos curtos e impactantes.

Ascensão nas redes sociais e contrato com gravadora

Logo após deixar o reality, Boone assinou com a Night Street Records, selo fundado por Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, em parceria com a Warner Records. O contrato marcou o início de uma trajetória sólida na indústria musical, com lançamentos que conquistaram tanto o público jovem quanto os fãs de música alternativa.

“American Heart”: um álbum com alma

O aguardado novo álbum “American Heart” chegou às plataformas no dia 20 de junho de 2025 e traz uma sonoridade que une o rock clássico à estética retrô americana. A palavra-chave de foco “Benson Boone” é a alma desse projeto, que apresenta o artista mais maduro e introspectivo.

“Quis criar algo que parecesse uma viagem pelas raízes da música americana, mas com o olhar de hoje”, disse Boone em comunicado à imprensa.

Faixas de destaque e estética sonora

Entre os destaques do álbum estão:

“Sorry I’m Here For Someone Else” – lançado no Coachella, com performance elogiada pela crítica.

“Momma Song” – já viralizada no TikTok, com milhões de views.

“Mystical Magical” – mistura melancolia e melodias sonhadoras.

Com referências sonoras a nomes como Bruce Springsteen, o disco se posiciona entre os mais aguardados do ano.

Performance histórica com Brian May no Coachella

Durante sua apresentação no Coachella 2025, Benson Boone dividiu o palco com Brian May, guitarrista do Queen, para uma versão inesquecível de “Bohemian Rhapsody”. O momento foi registrado e compartilhado nas redes, consolidando Boone como um nome que transita entre gerações da música.

Assista à performance de Benson Boone e Brian May no Coachella:

YouTube | Billboard Brasil

Edição especial em vinil e recepção dos fãs

A edição limitada de “American Heart” em vinil colorido esgotou em menos de 48 horas, reflexo do engajamento de sua base de fãs. Além disso, faixas como “Momma Song” têm figurado entre os áudios mais usados no TikTok, ampliando o alcance do projeto.

“É incrível ver o Benson Boone se encontrar artisticamente. Esse disco é dele por completo.” – comentou um fã no X (antigo Twitter).

O verso sem sentido de Benson Boone em ‘Mystical Magical’

Benson Boone tem conquistado espaço nas plataformas digitais com a faixa “Mystical Magical”, mas um detalhe curioso da canção chamou atenção dos fãs — e agora tem uma explicação direta do próprio artista. Em recente participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, o cantor confessou que um dos versos mais enigmáticos da música simplesmente… não faz sentido.

O trecho em questão — “moonbeam ice cream, taking off your blue jeans” (em tradução livre: “sorvete de raio de luar, tirando sua calça jeans”) — despertou reações mistas nas redes sociais. Apesar da sonoridade leve e poética, a frase deixou muitos ouvintes intrigados pela aparente falta de lógica.

Durante a entrevista, Boone foi transparente ao contar como a letra surgiu. “Estávamos presos em um bloqueio criativo. A melodia estava pronta, mas nenhuma letra vinha à cabeça”, explicou. Ele e o parceiro de composição, Jack LaFrantz, estavam exaustos e sem ideias. “O Jack soltou essa frase do nada e, depois de tanto tempo tentando, a gente simplesmente aceitou. Não fazia o menor sentido, mas parecia certo.”

Mesmo com essa liberdade lírica, o sucesso de “Mystical Magical” não foi afetado. A música já figura entre as 40 mais tocadas da Billboard Hot 100 e ocupa uma posição de destaque no ranking global da Billboard 200, refletindo seu bom desempenho em mais de 200 países.

Além de “Mystical Magical”, Boone prepara o terreno para o lançamento de seu novo álbum, American Heart, previsto para o dia 20 de junho. O projeto também contará com as faixas “Sorry I’m Here For Someone Else” e “Momma Song”, entre outras ainda não divulgadas.

Enquanto isso, a estratégia de divulgação segue intensa nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde o cantor tem postado diversos vídeos com trechos da música. A ideia é clara: manter o engajamento alto até a estreia oficial do disco.