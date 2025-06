Naomi Campbell defende Miley Cyrus após críticas de fãs

Naomi Campbell saiu em defesa de Miley Cyrus após críticas sobre a postura da cantora durante uma sessão de autógrafos realizada em Londres no último fim de semana. O evento marcou o lançamento do single Every Girl You’ve Ever Loved, parte do novo álbum de Miley, Something Beautiful.

A supermodelo britânica participou ativamente da ocasião, já que contribui com versos falados na faixa e também estrela o videoclipe da música.

Pouco após o evento, diversos fãs usaram as redes sociais para relatar que tanto Miley quanto Naomi teriam sido “grosseiras” e pouco receptivas com o público. Alguns comentários sugeriram que as duas estavam mais focadas uma na outra do que em interagir com os fãs que compareceram para vê-las.

Em resposta indireta às críticas, Naomi Campbell publicou em seu perfil no Instagram uma série de imagens e vídeos do evento, acompanhadas de uma legenda carinhosa que exaltava Miley pela forma como lidou com os admiradores.

“@mileycyrus, que sessão de autógrafos divertida…! Obrigada por me receber ao seu lado para celebrar o lançamento do vinil de Every Girl You’ve Ever Loved em Londres”, escreveu a modelo de 55 anos. “Foi uma alegria passar a noite com você na minha cidade natal sua energia é contagiante, sua memória e gentileza com nossos fãs são incríveis. Você me fez rir a noite toda.”

Miley Cyrus: Dupla celebrou o lançamento do single “Every Girl You’ve Ever Loved”

Naomi ainda agradeceu aos fãs que compareceram ao evento, destacando a importância do carinho do público. “A todos que compareceram à sessão de autógrafos: obrigada”, completou. “Sentimos o amor de vocês e adoramos conhecê-los. Se não puderam vir, o vinil já está disponível MOSTRE SUAS POSES NESTE VERÃO!”

Miley Cyrus também utilizou o Instagram para reforçar o tom de gratidão. Em um post com uma foto ao lado da supermodelo, a cantora escreveu:

“@naomi, obrigada por comemorar o lançamento do vinil de Every Girl You’ve Ever Loved comigo. Rir com você é a minha música favorita. Sentirei sua falta até nos reunirmos novamente. Te amo para sempre.” A artista de 32 anos também se dirigiu diretamente ao público: “Obrigada a todos que compareceram à sessão de autógrafos, adoramos conhecê-los.”

O single, que conta com a colaboração marcante de Naomi, reforça a proposta estética e emocional do álbum Something Beautiful, mais intimista e maduro, segundo declarações anteriores da cantora.

A presença da modelo no videoclipe e no evento reflete não apenas a força da parceria artística entre as duas, mas também a intenção de Miley de unir música, moda e narrativa em seus projetos atuais.

Apesar das críticas pontuais, o evento teve grande repercussão e reforçou a conexão de Miley com o público europeu. A resposta elegante de Naomi e o carinho mútuo demonstrado entre as artistas destacam a importância de alianças autênticas na indústria do entretenimento.