Jay-Z surpreende e canta com Beyoncé em show em Paris

No último domingo (22), Beyoncé surpreendeu os fãs presentes no Stade de France, em Paris, ao receber Jay-Z no palco durante mais uma apresentação da turnê Cowboy Carter.

A participação especial do rapper aconteceu durante a execução de “Crazy in Love”, clássico do casal lançado em 2003, marcando a primeira vez em mais de seis anos que os dois dividiram o palco.

A entrada de Jay-Z foi recebida com entusiasmo pelo público e amplamente registrada por fãs e celebridades presentes, incluindo Cardi B, que estava na plateia e compartilhou trechos do momento nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver Beyoncé se afastando para abrir espaço ao marido, que entra de forma repentina para executar seu verso da faixa, em uma performance energética e nostálgica.

O momento não parou por aí. Jay-Z também participou da versão remixada de “Drunk in Love” lançada originalmente em 2013 que foi mesclada com elementos da canção “Partition”, outro sucesso da artista. Além disso, o rapper apresentou parte de seu hit “N***** in Paris”, originalmente lançado em parceria com Kanye West, levantando ainda mais o público francês.

Beyoncé: Miley Cyrus também participou da turnê

A última vez que Beyoncé e Jay-Z haviam se apresentado juntos foi em dezembro de 2018, no Global Citizen Festival: Mandela 100, realizado em Joanesburgo, na África do Sul. Desde então, ambos seguiram agendas artísticas independentes.

O reencontro no palco foi interpretado por muitos fãs como um símbolo da força artística e pessoal do casal, que há décadas ocupa posição de destaque na indústria musical.

Além da participação de Jay-Z, os shows da cantora em Paris vêm apresentando outras surpresas. No dia 19 de junho, a cantora Miley Cyrus foi a convidada especial da noite e apareceu no palco para uma estreia emocionante da balada “II Most Wanted”. Antes da entrada de Miley, Beyoncé expressou seu carinho pela artista em um discurso emocionado:



“Estou muito animada porque queria fazer algo muito especial para vocês. Não conseguiria sem a ajuda desta jovem. Quero que vocês gritem o mais alto que puderem. Quero vocês por este ícone. Sou sua maior fã.”

Foi a primeira vez que Beyoncé e Miley cantaram juntas ao vivo. A canção, escrita por Miley Cyrus há mais de dois anos, foi lançada recentemente em colaboração com a estrela de “Texas Hold ’Em”. Em entrevista à W Magazine, Miley descreveu a parceria como a realização de um sonho:



“Poder compor uma música, não apenas cantar, para a Beyoncé foi um sonho que se tornou realidade. Entre ela ser do Texas e eu do Tennessee, muito de nós está nessa canção.”

A Cowboy Carter Tour continua reafirmando Beyoncé como uma das artistas mais influentes da atualidade, não apenas por sua performance, mas também por sua habilidade de reunir talentos e criar momentos inesquecíveis no palco.