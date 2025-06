Cardi B anuncia novo álbum após sete anos de espera para setembro

Sete anos após seu aclamado álbum de estreia, Invasion of Privacy, Cardi B finalmente confirmou o lançamento de seu segundo trabalho de estúdio. Intitulado Am I the Drama?, o novo álbum tem estreia marcada para 19 de setembro de 2025.

A informação foi anunciada oficialmente pela artista nesta segunda-feira (23), junto à divulgação da capa e de detalhes do projeto.

Segundo o comunicado de imprensa divulgado pela equipe da rapper, o novo disco representa uma “evolução ousada” tanto no estilo musical quanto na abordagem narrativa de Cardi B. “Am I the Drama? chega com a missão não apenas de superar o impacto de Invasion of Privacy, mas também de demonstrar o amadurecimento artístico e pessoal da artista nos últimos anos”, destaca o texto.

O álbum contará com faixas que marcaram presença nas paradas nos últimos tempos, como “WAP” (2020), em parceria com Megan Thee Stallion, e “Up” (2021), além do mais recente single “Outside”. Produtos de edição limitada, como CDs e vinis colecionáveis, já estão disponíveis para pré-venda no site oficial da cantora.

No Instagram, Cardi nome artístico de Belcalis Almánzar compartilhou a capa do novo álbum. A imagem mostra a rapper usando um vestido vermelho com um decote dramático, enquanto dois corvos voam ao seu redor.

O conceito visual remete à narrativa de renascimento e poder feminino que ela vem explorando nas últimas aparições públicas.

Antes do anúncio, Cardi B já havia instigado seus fãs ao publicar um teaser enigmático nas redes sociais durante o fim de semana. No vídeo, ela surge com um vestido preto decorado com penas, enquanto uma narração intensa revela o tom emocional e simbólico do novo projeto.

“Sete anos e chegou a hora. Sete anos de amor, vida e perda. Sete anos em que lhes dei graça, mas agora, eu os infernizo”, diz a rapper no vídeo.

“Aprendi que o poder não se dá, se tira. Estou me desfazendo de penas e sem mais lágrimas. Não voltei, estou além. Não sou sua vilã, sou seu carma. A hora chegou. A hora é agora.”

O anúncio mobilizou diversas celebridades e fãs. A cantora Shakira comentou estar “contando os dias”, enquanto a atriz Taraji P. Henson celebrou com entusiasmo.

As expectativas para o lançamento são altas, tanto pelo sucesso comercial do primeiro disco que quebrou recordes e venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap quanto pela ausência prolongada de um novo projeto completo da artista.

Com Am I the Drama?, Cardi B promete reafirmar sua posição como uma das figuras mais influentes da música contemporânea, apresentando um trabalho que une impacto visual, força lírica e identidade própria.