Mamonas Assassinas: 30 anos do álbum que revolucionou o Brasil

Em 2025, o álbum Mamonas Assassinas, que apresentou ao Brasil uma das bandas mais icônicas e irreverentes da música nacional, completa 30 anos de seu lançamento. Lançado oficialmente em 23 de junho de 1995, o disco marcou a estreia do quinteto paulista com um estrondoso sucesso comercial e cultural.

Em pouco tempo, o grupo formado por Dinho, Júlio, Bento e os irmãos Samuel e Sérgio conquistou o país com uma mistura única de rock, forró, pagode, sertanejo e muito bom humor.

Em menos de 100 dias após a chegada às lojas, o álbum atingiu a impressionante marca de 1 milhão de cópias vendidas. Até dezembro daquele mesmo ano, já somava 2 milhões. Estima-se que, ao todo, o disco tenha ultrapassado 3 milhões de cópias comercializadas, de acordo com dados da Pró-Música Brasil.

É, até hoje, o álbum de estreia mais vendido da história da música brasileira — e também o mais vendido em um único dia, com 25 mil cópias adquiridas em apenas 12 horas.

O sucesso do grupo transcendeu as paradas musicais. Canções como “Pelados em Santos”, “Robocop Gay”, “Vira-Vira” e “Chopis Centis” dominaram as rádios, os programas de TV e o cotidiano do público brasileiro.

Com letras satíricas, performances caricatas e um estilo ousado, os Mamonas Assassinas conquistaram também a crítica especializada, algo raro para artistas com forte apelo popular.

Mamonas Assassinas, mesmo após a tragédia que encerrou sua carreira, a banda segue como referência de irreverência e inovação na música nacional

O impacto cultural da banda foi tamanho que, mesmo após a trágica morte de todos os integrantes em um acidente aéreo em 2 de março de 1996, o legado do grupo segue vivo. A perda repentina, menos de um ano após o início do estrelato, comoveu milhões de brasileiros e transformou os Mamonas em um símbolo de irreverência, juventude e criatividade.

Ao longo dos anos, diversas homenagens foram prestadas à banda. Em 2025, a efeméride de três décadas reacendeu a memória coletiva: conteúdos inéditos foram leiloados como NFTs, um artista criou simulações em inteligência artificial de como os integrantes estariam hoje, e o lançamento do filme Mamonas Assassinas – O Filme emocionou fãs com uma retrospectiva de sua trajetória.

Trinta anos depois, o grupo permanece na história não apenas pelos números, mas pela capacidade de conectar humor, crítica social e talento musical com leveza e originalidade. Para muitos, os Mamonas Assassinas foram um sopro de criatividade em meio à mesmice do cenário musical da época e, mesmo com uma carreira curta, continuam influenciando gerações.