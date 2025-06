Midian Lima resgata tradição em 1° single de DVD, “Corinhos de Fogo”

A cantora gospel Midian Lima lançou na última terça-feira (24) o primeiro single do seu novo DVD, gravado em março de 2025. Trata-se de um medley de “Corinhos de Fogo”, que já está disponível em todas as plataformas digitais de música. A escolha do repertório não foi aleatória: ele representa um mergulho nas raízes pentecostais da artista, que cresceu acompanhando sua mãe em cultos e círculos de oração.

O medley, produzido por Leandro Simões, apresenta novos arranjos para seis clássicos consagrados no meio pentecostal: “Deus Forte Como Jeová”, “Divisa de Fogo”, “Vem Cá Vem Ver”, “Carros de Fogo”, “Jacó Segurou o Anjo” e “Desemborca o Vaso”.

“Esse primeiro single é muito especial porque retrata minha vivência com minha mãe no círculo de oração”, revela Midian Lima por meio de nota. A falta de músicos nesses ambientes fez com que a cantora desenvolvesse habilidades musicais desde cedo, especialmente com um instrumento que se tornou sua marca registrada: o pandeiro.

Desde agosto de 2022, o pandeiro passou a ter destaque nas apresentações de Midian Lima, representando não apenas um instrumento musical, mas uma conexão com suas origens. No novo single, esse elemento ganha relevância, misturando-se harmonicamente com outros instrumentos como acordeon e trompete em arranjos modernos que respeitam a essência das canções originais.

“Meu desejo com esse lançamento é compartilhar um pouco do que é a minha raiz. Essa música mostra que Deus é o mesmo da minha infância e adolescência. Ele nunca mudou!”, explica Midian Lima em nota.

Midian Lima é uma das maiores vozes do gospel nacional

Desde sua estreia em 2017, a cantora vem construindo um legado marcante na música gospel brasileira. O clipe do seu single “Jó” se tornou um dos mais assistidos do gênero no YouTube, ultrapassando a marca de 650 milhões de visualizações.

Além de “Jó”, a cantora é dona de outros sucessos como “Não Pare” (com 431 milhões de visualizações e mais de 23 milhões de streams no Spotify) e “Prioridade” (369 milhões de views). Midian Lima conta com mais de 2.7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de uma certificação de Disco de Diamante por “Não Pare” (que vendeu mais de 340 mil cópias equivalentes).

A cantora cristã já chegou a ser homenageada na Festa Nacional da Música em 2019, ao lado de nomes como Dudu Nobre, Paulo Ricardo e Fresno. Além disso, ela é uma presença constante nos rankings das artistas gospel mais ouvidas do país, incluindo o YouTube (que estreou recentemente nos vídeos em alta).

“Corinhos de Fogo (Medley)” é apenas o primeiro lançamento do que promete ser um dos trabalhos mais significativos na carreira de Midian Lima. O DVD completo, gravado em março de 2025, deve trazer outras surpresas que continuarão a dialogar com a trajetória espiritual e musical da artista.