Taylor Swift surpreende fãs com show acústico

Taylor Swift fez uma aparição inesperada na última segunda-feira (23), ao realizar uma performance acústica surpresa do hit “Shake It Off”, durante a Tight End University, evento anual organizado por jogadores da NFL.

O encontro esportivo, realizado na Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, teve sua rotina transformada quando a estrela pop apareceu para apoiar o namorado, o tight end Travis Kelce, e ainda brindou os presentes com uma apresentação intimista.

A artista de 35 anos, que encerrou recentemente sua grandiosa turnê The Eras Tour com 149 apresentações ao redor do mundo, demonstrou que continua motivada a estar próxima do público mesmo fora dos palcos oficiais.

Taylor subiu ao palco durante o evento cofundado por Kelce e encantou os atletas e convidados ao cantar um de seus maiores sucessos, lançado originalmente em 2014.

O DJ Mike Fresh, responsável pela trilha sonora da noite, compartilhou o momento nas redes sociais com entusiasmo: “Existem segundas-feiras comuns e existem segundas em que Taylor Swift está no prédio curtindo o seu set.”

A apresentação de Taylor marcou também a primeira aparição pública do casal em um tapete vermelho oficial, confirmando o romance em clima descontraído e celebratório.

Mas as surpresas da semana não pararam por aí. Em uma publicação feita em seu site oficial, Taylor revelou a conclusão de um dos capítulos mais importantes de sua carreira: a recompra dos direitos autorais de suas gravações originais, clipes, filmes e faixas inéditas.

A artista assinou um acordo histórico de US$ 360 milhões que lhe devolve o controle completo sobre sua obra, encerrando uma longa disputa com antigos empresários e gravadoras.

Taylor Swift: Popstar celebra recompra dos direitos de suas músicas

“Estou tentando reunir meus pensamentos em algo coerente, mas agora minha mente é apenas uma apresentação de slides”, escreveu Taylor, visivelmente emocionada. “Quase parei de acreditar que isso poderia acontecer. Mas isso tudo é passado agora. Toda a música que já fiz… agora pertence a mim.”

A cantora se referiu ao acervo como a soma de sua trajetória:

“As memórias, a magia, a loucura, cada era, o trabalho de toda a minha vida.” Taylor também comemorou o fato de agora deter os direitos sobre todas as imagens, álbuns e produções audiovisuais ligadas às suas eras mais emblemáticas.

Desde 2019, Swift protagonizou uma batalha pública com o empresário Scooter Braun, que adquiriu os masters de seus seis primeiros álbuns por US$ 300 milhões — um movimento que a artista contestou duramente por não ter sido consultada. A disputa levou Taylor a regravar os discos sob novo selo, garantindo independência e preservando sua relação com os fãs.

Com essa conquista, Taylor Swift não apenas reforça sua voz como artista e empresária, mas também reafirma o poder de decisão de criadores sobre suas próprias histórias — uma mensagem que ressoa com força em toda a indústria do entretenimento.