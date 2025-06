Bad Bunny explica ausência dos EUA em sua nova turnê mundial

Bad Bunny surpreendeu ao revelar o motivo pelo qual sua turnê global “Debí Tirar Más Fotos” não passará pelos Estados Unidos. Em entrevista à revista Variety, o artista foi direto ao ponto: “É desnecessário”. Segundo ele, seus fãs norte-americanos já tiveram inúmeras oportunidades de vê-lo ao vivo nos últimos anos, o que torna a inclusão dos EUA na nova série de shows algo dispensável.

Enquanto os Estados Unidos ficam de fora, Bad Bunny se prepara para uma maratona inédita em sua terra natal. Entre julho e setembro, o cantor fará uma residência histórica em Porto Rico, com mais de 30 apresentações. Esse período especial antecede o início oficial da turnê mundial, que desembarca no Brasil com duas noites confirmadas no Allianz Parque, em São Paulo, para fevereiro de 2026.

O álbum que dá nome à turnê, lançado em janeiro deste ano, conquistou fãs em todo o mundo. Com hits que rapidamente dominaram paradas globais, Bad Bunny classificou o trabalho como o “álbum mais porto-riquenho de todos”, reforçando sua conexão com suas raízes.

Além do Brasil, a turnê passará por importantes países da América Latina, como República Dominicana, Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina, com datas marcadas a partir de 21 de novembro. Depois, o ritmo segue para a Austrália, Japão e diversas nações europeias, com shows previstos até julho de 2026.

Bad Bunny fala sobre sua residência em Porto Rico

Nesta quarta-feira (18), o cantor porto-riquenho Bad Bunny falou sobre sua residência de shows em Porto Rico e revelou detalhes da turnê do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. As declarações foram feitas em entrevista à revista americana Variety. Intitulada No Me Quiero Ir De Aquí, a residência começa em 11 de julho e segue até 14 de setembro.

Durante a conversa, o artista comentou sobre a realização do projeto e o desejo de criar uma série de apresentações em seu país natal. “A ideia da residência sempre esteve lá, desde que me lembro… Mas ficou cada vez mais difícil ignorá-la conforme o tempo passava. Admito que foi difícil concluir minha última turnê, porque tudo o que eu queria era começar esse novo capítulo”, revelou.

Bad Bunny também contou que, antes de idealizar a residência, sonhava em realizar um grande show gratuito para os moradores de Porto Rico. “Por muito tempo, meu maior sonho era fazer um show gigante e gratuito em Porto Rico, só para os locais… E, se dependesse de mim, todos os shows para o meu povo seriam de graça. Mas o que estamos planejando agora é de outro nível”, afirmou.

O artista ainda destacou o compromisso de manter a essência cultural nas apresentações e valorizar os profissionais locais: “Estamos dando o nosso melhor para seguir a essência do álbum e preservar as tradições porto-riquenhas em todos os aspectos do que fazemos.”

Lançado em 5 de janeiro, DeBÍ TiRAR MáS FOToS é o sétimo álbum de estúdio de Bad Bunny. Inspirado na sua infância e nos ritmos que marcaram essa fase da vida, o projeto tem sido amplamente aclamado pela crítica, alcançando nota 95 no Metacritic — uma das maiores do ano.

Bad Bunny e a turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Além da residência, o cantor também comentou sobre os rumos da DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour. Na entrevista, revelou que não considera essencial levar a turnê para os Estados Unidos.

Ele ainda falou sobre o repertório e respondeu aos rumores de que os shows contemplariam todas as fases de sua carreira, em um formato semelhante ao da The Eras Tour, de Taylor Swift. Com bom humor, reagiu às comparações:

“Primeiramente, eu não sou a Taylor Swift… Quero deixar claro para que eles não fiquem tão animados: não vai ser organizado dessa forma. Ainda é basicamente uma turnê da DeBÍ TiRAR MáS FOToS, com algumas músicas antigas intercaladas.”