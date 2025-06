J-Hope revela a emoção de retornar com BTS

Após um período de pausa dedicado ao serviço militar obrigatório, J-Hope está de volta ao centro das atenções, trazendo consigo um novo olhar sobre sua carreira e a maturidade conquistada nesse processo. Em entrevista exclusiva à PEOPLE, o rapper, cantor e dançarino do BTS compartilhou como uma “pequena crença” tem sido seu norte na jornada artística e como está vivendo o reencontro com seus companheiros de grupo.

“Se eu realmente gosto do que faço, acredito que quem me escuta também sente isso”, contou J-Hope, refletindo sobre a sinceridade que busca transmitir em suas músicas. Essa honestidade é o que marca seu mais recente trabalho solo, o EP Charm of HOPE, que traz faixas como “Killin’ It Girl (feat. GloRilla)”, “Sweet Dreams (feat. Miguel)” e “MONA LISA”. Segundo ele, esse projeto expressa uma nova fase, com uma sonoridade mais adulta e temas que exploram o amor de forma fresca e ousada.

“Depois de cumprir meu serviço militar, senti uma clareza inédita sobre o que quero mostrar como artista solo. É uma maturidade que só o tempo e as experiências me deram”, disse J-Hope, 31 anos. Ele também ressaltou a colaboração com GloRilla, que trouxe uma energia magnética para a faixa mais recente. “Ultimamente, tenho me interessado por artistas com uma presença forte, e sabia que a GloRilla traria essa sinergia perfeita.”

O retorno de J-Hope aos palcos solo já havia mostrado seu crescimento, especialmente na turnê mundial de 33 shows que culminou em uma performance marcante em Seul no aniversário de 12 anos do BTS. Com todos os membros se preparando para encerrar o período de serviço militar, ele expressa entusiasmo sobre o futuro do grupo e o que vem pela frente.

“Fazer shows sozinho me fez valorizar ainda mais o que construímos juntos. Voltar ao palco como BTS vai ser uma emoção totalmente nova, e estou ansioso por isso”, revelou.

J-Hope ainda destacou que, apesar das conquistas, o aprendizado nunca para. “Quero continuar me desafiando, abraçando as dificuldades e crescendo com elas. A minha jornada está longe de acabar.”

Recentemente, o novo single de J-Hope, do grupo de K-Pop BTS, estreou na 30ª posição na parada britânica.

A parada oficial de singles do Reino Unido, divulgada na última sexta-feira (20), mostrou Killin’ It Girl (feat. GloRilla) na 30ª posição, a posição mais alta de J-Hope na parada em sua carreira solo.

Vale lembrar que J-Hope já havia alcançado a 37ª posição com “on the street” e a 42ª com “Sweet Dreams”.

Val destacar que “Killin’ It Girl” foi lançada em 13 de junho e liderou as paradas do iTunes em 61 países no último fim de semana, de acordo com o Korea Herald.

De acordo com a publicação, outros artistas de K-pop, “APT.”, de Rose, do BLACKPINK, com Bruno Mars, caiu duas posições, para a 32ª posição. O sucesso alcançou a 2ª posição e agora está na parada britânica pela 35ª semana consecutiva.

J-Hope confirma volta do BTS com novo álbum e turnê

Prepare-se, ARMY: o momento que parecia distante finalmente está se tornando realidade! Com o fim do serviço militar obrigatório para quase todos os integrantes do BTS — resta apenas SUGA concluir sua etapa — o grupo caminha para um retorno épico aos palcos. E quem confirmou isso foi ninguém menos que J-Hope, em uma entrevista emocionante e cheia de sinceridade.

No último sábado (14), durante sua participação no programa sul-coreano Point of Omniscient Interfere, J-Hope falou abertamente sobre o futuro do BTS, a emoção de reencontrar os membros e as expectativas para a nova fase. Ele revelou estar animado, mas também apreensivo sobre como será o reencontro artístico com RM, Jin, SUGA, Jimin, V e Jungkook após tanto tempo separados.

“Quando fui dispensado, tive sentimentos mistos. Agora que todos estão voltando, fico me perguntando se ainda teremos a mesma química quando estivermos juntos de novo. Me sinto ansioso e animado ao mesmo tempo”, confessou.

Mas a ansiedade tem motivo certo: os planos para o comeback do BTS estão em andamento — e não são nada modestos. Segundo J-Hope, um novo álbum e uma turnê mundial com o grupo completo estão sendo desenhados nos bastidores.

“Estamos planejando nos reunir para discutir o álbum. Estamos tentando nos preparar o mais rápido possível. Como o BTS é sobre performances, também estamos planejando uma turnê mundial com o grupo completo”, revelou, para o delírio dos fãs.

E se ainda havia alguma dúvida sobre a força dessa nova fase, o show de encerramento da turnê solo de J-Hope, HOPE On Stage, deu uma amostra do que está por vir. No estádio Goyang, na Coreia do Sul, os sete membros estiveram no mesmo local — mesmo que nem todos tenham subido ao palco. Jin e Jungkook se juntaram ao amigo durante a apresentação de “Equal Sign”, enquanto RM, SUGA, Jimin e V foram flagrados nas telas gigantes, acompanhando tudo da plateia.

Um dos momentos mais marcantes foi quando J-Hope cedeu o palco para Jin, que performou seu sucesso solo “Don’t Say You Love”, atualmente entre as faixas mais ouvidas do Spotify global.

Depois de anos de espera, a contagem regressiva para o reencontro oficial do BTS começou — e promete ser histórica. Se a química continua? A resposta está a caminho. E o mundo está mais do que pronto para ver.