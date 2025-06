Ice Spice revela lado inusitado de Taylor Swift e Travis Kelce

Ice Spice não economizou elogios ao falar de dois dos nomes mais comentados do entretenimento mundial: Taylor Swift e Travis Kelce. Durante sua passagem pelo tapete laranja do Kids’ Choice Awards 2025, no último sábado (21), a rapper do Bronx revelou um lado pouco conhecido do casal — o bom humor.

“Eles são muito, muito engraçados. Provavelmente alguns dos meus amigos mais engraçados”, contou Spice em entrevista ao Entertainment Tonight. “Eles são como a gente, gente. Esse é o furo.”

A amizade entre Ice Spice e Swift já vem de alguns anos. As duas se aproximaram nos bastidores do remix de “Karma”, lançado em maio de 2023, que alcançou o segundo lugar na Billboard Hot 100. Desde então, a conexão foi além da música: as duas viraram presença cativa nas arquibancadas dos jogos de Kelce, inclusive nas últimas edições do Super Bowl.

“Quando eu estava no estúdio com Taylor, nunca vou esquecer o que ela me disse: ‘Não importa o que aconteça, continue fazendo música e tudo ficará bem’”, revelou Ice em uma conversa anterior com a Billboard. A admiração é mútua. Em entrevista à Rolling Stone, Swift destacou o olhar estratégico da amiga sobre a própria carreira: “Ela não queria ser só uma passageira. Queria conduzir a própria história.”

Além da forte amizade com Taylor e Travis, Ice Spice vive um momento agitado — e promissor — na carreira. Ela foi confirmada no elenco do novo filme de Bob Esponja: A Busca por Calça Quadrada, onde promete entregar sua energia irreverente ao lado de personagens icônicos. E os fãs já podem se animar: novas músicas estão a caminho. “Essa era vai ser toda sobre paz, amor e fofura”, adiantou a cantora.

Ice Spice explica emagrecimento repentino e nega uso de Ozempic

A rapper Ice Spice, conhecida por sucessos como Did It First, Boy’s a liar Pt. 2, Deli, e Think U The Shit (Fart), negou os rumores de que estaria utilizando Ozempic, um medicamento para diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso, para perder peso. Durante uma entrevista recente, a artista desabafou sobre as especulações.

Ice Spice foi direta ao abordar o assunto, expressando sua frustração com os boatos. “Gostaria que vocês nunca tivessem aprendido a palavra Ozempic,” disse ela, segundo a People. “Meu Deus, tipo, o que é Ozempic? Que po*** é essa? Sério, o que é isso? Tipo, vocês, seus preguiçosos, nunca ouviram falar de academia?”.

A rapper ressaltou que seu físico é resultado de uma rotina saudável, que inclui exercícios e uma alimentação balanceada, além da intensa agenda de turnês. “Chama-se academia. Chama-se comer saudável. Chama-se estar em turnê. Tipo, que diabos? Talvez se eu ficasse em casa o dia todo, seria mais fácil ficar grande,” completou a artista.

Ice Spice lança álbum de estreia ‘Y2K!’

A cantora e rapper Ice Spice acaba de lançar seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Y2K!, composto por dez faixas que já estão chamando a atenção dos fãs e da crítica. O projeto inclui os sucessos Think U The Shit (Fart) e Gimme a Light, além de colaborações de peso como Did It First com Central Cee e Oh Shhh… com Travis Scott.

O título do álbum, Y2K!, faz referência aos anos 2000, uma era que a cantora representa fielmente, já que nasceu em 1º de janeiro de 2000. A escolha do nome reflete tanto sua identidade quanto sua conexão com a cultura pop dessa década.

Ao anunciar a data de lançamento de seu disco de estreia, Ice Spice, de 24 anos, também revelou planos para sua primeira turnê mundial, que passará pela Europa e pelos Estados Unidos nos meses de julho e agosto. Os shows terão abertura de Cash Cobain. Ice Spice ganhou destaque em 2022 com a música Munch (Feelin’ U), que viralizou nas redes sociais.

Desde então, sua carreira só cresceu, com mais de 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma indicação ao Grammy de Artista Revelação em 2024. Além de seu EP Like..?, lançado em 2022, a rapper também fez colaborações de sucesso com grandes nomes como Nicki Minaj em Princess Diana e Barbie World, e Taylor Swift no remix de Karma para o álbum Midnights.