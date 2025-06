Cardi B revela capa e data do novo álbum “Am I The Drama?” - (crédito: TMJBrazil)

Cardi B está de volta — e mais ousada do que nunca. A rapper nova-iorquina finalmente anunciou o tão aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado Am I The Drama?, que será lançado no dia 19 de setembro. A revelação aconteceu neste domingo (22), por meio de uma postagem intensa no Instagram, que rapidamente incendiou as redes sociais.

“Sete anos e a hora chegou. Sete anos de amor, vida e perda. Sete anos eu dei graça a eles, mas agora, eu os infernizo”, escreveu a artista. Em um tom confessional e cheio de atitude, Cardi ainda completou: “Aprendi que poder não é dado, é tomado. Estou me desfazendo de penas e sem mais lágrimas. Eu não voltei, eu estou além. Eu não sou sua vilã, eu sou sua tirana. A hora chegou. A hora é agora.”

O disco marca o retorno oficial da rapper desde Invasion of Privacy, de 2018, que não apenas conquistou prêmios como o Grammy de Melhor Álbum de Rap, mas também transformou Cardi em um fenômeno cultural. Desde então, mesmo sem um novo álbum, ela manteve-se no topo das paradas com hits avulsos e colaborações com nomes de peso como Lizzo, Bruno Mars, Shakira, Anitta, Kanye West, Ed Sheeran, Lil Yachty, Glorilla e outros.

Fãs especulavam um novo trabalho desde o estouro de “WAP”, parceria com Megan Thee Stallion que dominou a Billboard Hot 100. No entanto, Cardi preferiu o silêncio — até agora. A revelação de Am I The Drama? parece inaugurar uma nova era mais sombria, poderosa e sem filtros.

Com sete anos de expectativa acumulada e uma aura de mistério em torno do projeto, tudo indica que o segundo capítulo da carreira de Cardi B está prestes a ser tão explosivo quanto o primeiro.

Cardi B começa a preparar o terreno para seu segundo álbum

No último domingo (22), a rapper norte-americana Cardi B apareceu em suas redes sociais com um vídeo enigmático. Na gravação, a artista faz referências aos sete anos do lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, Invasion of Privacy (2018). Ao encerrar o vídeo, ela anuncia uma grande surpresa para a segunda-feira (23), fazendo com que fãs e amantes da música deem como certo seu retorno à produção de um novo trabalho completo.

No vídeo, Cardi declara: “Sete anos, e chegou a hora. Sete anos de amor, vida e perdas. Por sete anos, eu ofereci perdão, mas agora ofereço o inferno. Aprendi que poder não se recebe, se toma. Estou deixando as penas para trás e não há mais lágrimas. Eu não estou de volta, estou além. Eu não sou sua vilã, sou sua tirana. A hora é essa. O momento é agora.”

O anúncio chega dois dias após o lançamento da faixa “Outside”, que promete ser um dos carros-chefes do novo projeto. Em seu primeiro dia, a música alcançou o topo dos charts da Apple Music nos Estados Unidos. Além disso, estreou na posição 147 no Top 200 do Spotify Global, com mais de 1,3 milhão de reproduções, e conquistou um lugar no Top 20 das músicas mais ouvidas no Spotify dos Estados Unidos.

O último álbum de Cardi B, Invasion of Privacy, foi um marco no cenário do rap feminino. Na época, o disco se tornou apenas o segundo trabalho de uma rapper a vencer o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy. Com isso, Cardi se juntou a Lauryn Hill como as únicas mulheres a conquistarem essa honraria. Seu álbum de estreia também rendeu sucessos como “Bodak Yellow”, “I Like It” e “Bartier Cardi”.

Desde então, a artista priorizou o lançamento de singles. Nesse período, apresentou ao público faixas como “WAP” (2020), em parceria com Megan Thee Stallion, e “Up” (2021). O enorme sucesso desses lançamentos manteve alta a expectativa para seu segundo álbum de estúdio — e, agora, a espera parece estar chegando ao fim.