Maroon 5 anuncia álbum “Love Is Like”, parceria com LISA e turnê - (crédito: TMJBrazil)

O Maroon 5 está pronto para abrir um novo capítulo em sua carreira. A banda norte-americana revelou nesta segunda-feira (23) que o oitavo álbum de estúdio, intitulado Love Is Like, será lançado em 15 de agosto — e as novidades não param por aí. O grupo também confirmou uma turnê de 23 datas pelos Estados Unidos para celebrar a nova fase.

“Voltamos a fazer música como no início da nossa trajetória: de forma natural, sem pensar em tendências ou rótulos”, declarou Adam Levine, vocalista da banda, em comunicado. “Esse é o espírito que sempre nos diferenciou, e conseguimos resgatar isso neste disco.”

Ainda sem a tracklist completa divulgada, Love Is Like promete unir passado e presente do Maroon 5 — incluindo uma aguardada colaboração com LISA, integrante do BLACKPINK. A faixa Priceless, já confirmada no álbum, marca a primeira parceria entre os artistas e reforça a conexão global do grupo.

Para aquecer os motores, a banda lançou o single All Night, que já chegou com clipe. No vídeo, a música — com pegada dançante — embala cenas de um aparelho de som sendo transportado por pontos emblemáticos de cidades dos Estados Unidos, como se anunciasse a chegada da turnê.

A série de shows começa em 11 de julho, em Endicott, Nova York, e segue por cidades como Phoenix, Nashville, Houston, Atlanta e Baltimore, com encerramento previsto para 25 de novembro em Detroit. A turnê é promovida pela Live Nation.

A pré-venda exclusiva para fãs começa nesta quarta-feira (25), às 10h, no horário local. Já o público geral poderá adquirir ingressos a partir de sexta-feira (27), pelo site oficial da banda.

Maroon 5 e Lisa lançam o novo single ‘Priceless’

Nesta sexta-feira (2), o Maroon 5 retornou com seu novo single Priceless, com participação de Lisa, do Blackpink, lançado pela 222/Interscope Records.

Segundo a Billboard, a faixa marca a primeira colaboração do Maroon 5 com uma artista de K-pop e oferece um som com guitarra que remete às raízes do grupo, aliado ao rap de Lisa. O videoclipe que a acompanha, filmado em 35mm e dirigido por Aerin Moreno, foi inspirado em Mr. & Mrs. Smith.

“É apenas uma música com guitarra, algo que não fazíamos há muito tempo. Aconteceu primeiro para nós enquanto gravávamos o álbum. Acho que é a mais pura e estamos muito felizes por ter LISA nela”, disse o vocalista Adam Levine em um comunicado.

“A introdução da guitarra é literalmente eu tocando uma mensagem de áudio no meu iPhone com uma guitarra desligada. Na verdade, consegui uma gravação um pouco emotiva porque foi uma espécie de reconexão com as nossas raízes, sobre as quais muitos dos nossos fãs têm dito ‘ei, queremos ouvir esse som de novo’. Já faz mais de 20 anos, então acho que é hora de voltar.“, acrescentou.

Vale destacar que o single serve como a primeira prévia do próximo álbum do Maroon 5, de 2025, que a banda mencionou pela primeira vez durante a recente aparição do vocalista no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon em 8 de abril.

Vale lembrar que a faixa sucede o álbum de 2021 do Maroon 5, Jordi, que alcançou a oitava posição na Billboard 200. Para Lisa, o single se soma à sua crescente lista de colaborações internacionais como artista solo, após o sucesso de seu single de estreia, “LALISA“, em 2021, e seu trabalho contínuo com o Blackpink.

Adam Levine esteve no The Tonight Show e confirmou que o Maroon 5 lançará um novo álbum em 2025.

“Os rumores estão corretos. Há detalhes. Não posso divulgar todos os detalhes“, explicou. “Mas os detalhes são basicamente, grosso modo, que há um single saindo por volta do final do mês. Estou muito animado com isso. Um álbum será lançado no verão. Não especificamente por volta do verão. E então, ainda mais não especificamente, há uma turnê chegando por volta do outono.”, revelou.

Vale lembrar que o álbum mais recente do grupo, Jordi, foi lançado em 2021 e contém 14 faixas. O disco conta com a participação de Jason Derulo, Megan Thee Stallion, H.E.R. e Stevie Nicks.