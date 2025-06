Kanye West pode retornar ao Brasil após 12 anos, diz colunista

A volta de Kanye West ao Brasil pode estar mais próxima do que os fãs imaginam. Segundo o colunista Léo Dias, um dos maiores astros do rap internacional estaria com viagem marcada para o país ainda em 2025, com uma apresentação única prevista para o mês de novembro.

A informação foi publicada na coluna assinada por Luiz Henrique Oliveira e já está gerando burburinho nas redes sociais.

O nome do artista não foi revelado oficialmente na publicação, mas os indícios apontam fortemente para Kanye West. O texto afirma que o rapper em questão é considerado uma “lenda viva do hip hop mundial”, com uma carreira marcada por “hits, polêmicas e impacto cultural”.

Desde a divulgação da matéria, fãs e especialistas começaram a especular que o retorno pode ser de Kanye, que esteve no Brasil pela última vez em 2013.

A reportagem destaca que o show será único em território brasileiro, sem revelar ainda em qual cidade a apresentação ocorrerá. “A vinda causará surpresa entre fãs e especialistas, pois ninguém imaginava esse retorno tão cedo”, diz o texto, aumentando o mistério e a ansiedade entre os admiradores do gênero.

Embora outros nomes como Eminem e Jay-Z tenham sido mencionados nas redes sociais como possíveis candidatos ao show, o histórico recente de rumores envolvendo Kanye West no Brasil reforça a suspeita de que o artista mencionado seja mesmo ele.

Em 2020, por exemplo, circularam informações de que Kanye faria uma apresentação gratuita na Avenida Paulista, em São Paulo, como parte das comemorações do aniversário da cidade. O evento, no entanto, nunca aconteceu.

Kanye West no Brasil: legado, fãs e expectativa

Kanye West é um dos artistas mais influentes da música contemporânea. Com uma carreira que ultrapassa duas décadas, ele coleciona prêmios, álbuns icônicos e um público fiel ao redor do mundo. No Brasil, sua base de fãs é robusta e engajada, o que aumenta a expectativa por um retorno aos palcos nacionais.

Desde sua última passagem pelo país, durante o festival SWU em 2011 e depois em 2013, o rapper não voltou a se apresentar por aqui. Caso a informação se confirme, esta será uma oportunidade única para os fãs brasileiros verem de perto um dos nomes mais importantes da cultura pop e do rap global.

A possível turnê também coincide com os movimentos recentes de Kanye no cenário musical. Após um período conturbado em sua vida pessoal e afastamentos pontuais da mídia, o artista tem sinalizado novos projetos musicais e colaborações. Sua presença no Brasil, portanto, seria estratégica para promover uma nova fase de sua carreira.

Por enquanto, não há confirmação oficial por parte da equipe do artista nem detalhes sobre venda de ingressos, local ou estrutura do evento. Mesmo assim, a especulação de que Kanye West fará show no Brasil em 2025 já domina os trendings e alimenta a esperança de milhares de fãs que sonham com esse reencontro.