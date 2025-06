Kailane Frauches: “Passa Lá em Casa Jesus” se aproxima dos 250 milhões de views

Com apenas 20 anos, a cantora Kailane Frauches se aproxima do marco dos 250 milhões de visualizações no YouTube com seu single “Passa Lá em Casa Jesus”, lançado em setembro de 2023. Além disso, a canção já acumula mais de 54 milhões de streams em plataformas digitais de música.

No Spotify, Kailane Frauches já ultrapassou 2,3 milhões de ouvintes mensais, enquanto no Deezer a cantora acumula mais de 35 mil fãs no Deezer. Nas redes sociais, a artista conta com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 950 mil no TikTok.

“Não escondo quem sou. Se tenho que chorar, choro. Mostro que não estou distante. sou um ser humano normal, com os mesmos sentimentos que eles. Às vezes, as pessoas criam barreiras, mas eu decidi ser verdadeira: a Kailane real. E as pessoas se identificam com a verdade, não com máscaras. A verdade cativa”, conta a cantora em entrevista ao portal Terra.

O single “Passa Lá em Casa Jesus” chegou, na época do lançamento, ao top 10 do YouTube Brasil, competindo com artistas consagrados da música popular, como Ana Castela e Ivete Sangalo. A música também figurou entre as mais tocadas no YouTube no país, além de figurar entre as mais buscadas no Google.

“Lembro que a gente tinha um Palio branco, guerreiro, mas que a qualquer momento podia quebrar na Avenida Brasil ou Washington Luiz (aqui no Rio). Muitas noites foram perdidas em vão, mas foi uma caminhada que me ensinou a confiar somente em Deus”, contou a cantora ao Terra.

“Passa Lá em Casa Jesus”, de Kailane Frauches, é mais um dos projetos futuros

Composta por Gileadi Inácio, “Passa Lá em Casa Jesus” tem uma letra com mensagem intensa. Aliadas à interpretação emotiva de Kailane, o clipe foi gravado com uma estética intimista e cheia de simbolismo.

Ao portal Terra, a cantora confirmou que existem diálogos para novos projetos: “Recentemente lançamos meu primeiro DVD pela Todah Music, com cinco músicas inéditas e três releituras de canções que eu já havia gravado, e demos uma repaginada bem bonita. Dentre elas, temos ‘Era a Mão de Deus’, ‘Passa Lá em Casa de Jesus’ e ‘Eu Tenho Uma Promessa'”, conta a cantora.

“Dessas músicas inéditas, tivemos uma resposta muito positiva do público. As pessoas viveram esse DVD comigo, viveram essa história. E dentre essas cinco canções, uma que se destacou muito foi “Eu Vou Fazer”, que tem sido a oração de muitas pessoas. Estamos profetizando que Deus vai fazer o impossível acontecer, e já estamos chegando à marca de 9 milhões de vidas tocadas através desse louvor”, continuou.