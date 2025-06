Cardi B rebate críticas por incluir “WAP” e “Up” no novo álbum

A rapper Cardi B voltou a causar nas redes sociais ao responder críticas recebidas após divulgar que incluirá as faixas “WAP” (parceria com Megan Thee Stallion) e “Up” em seu aguardado novo álbum de estúdio, intitulado “Am I The Drama?”, que será lançado no próximo dia 19 de setembro.

Ambas as músicas foram lançadas entre 2020 e 2021 e, para alguns usuários, deveriam ter permanecido fora do repertório oficial do disco.

A repercussão surgiu após Cardi B anunciar que o álbum contará com 23 faixas, incluindo os hits que marcaram sua carreira nos últimos anos. Nas redes sociais, parte do público questionou o motivo de incluir músicas “antigas” em um projeto novo.

A artista, no entanto, não ficou calada e usou seu perfil no X (antigo Twitter) para rebater as críticas de forma direta e bem-humorada.

Cardi B afirma que decisão foi motivada pelos fãs

Segundo Cardi B, a inclusão de “WAP” e “Up” no novo álbum atende a um pedido antigo de sua base de fãs. “Essas duas são algumas das minhas maiores músicas. Meus fãs pedem há anos para que elas estivessem em um álbum. As pessoas vivem procurando por elas no ‘Invasion of Privacy’ [álbum de 2018], mas não estão lá. Agora, elas vão ter um lar”, escreveu a rapper.

Ela ainda reforçou que as faixas não influenciarão nos números de vendas da primeira semana do disco, deixando claro que a decisão é puramente emocional e voltada ao público fiel. “Essas músicas nem contam nas vendas da primeira semana, então por que estão reclamando?”.

Cardi também aproveitou para recordar que, no passado, deixou de submeter “WAP” ao Grammy por conta das críticas que recebeu na época do lançamento. Desta vez, no entanto, promete agir diferente. “Deixei os haters me fazerem não enviar ‘WAP’ para o Grammy. Agora, vou dar aos meus fãs o que eles querem!”, disparou.

“Am I The Drama?” será o segundo álbum de estúdio da carreira de Cardi B, sucedendo o premiado e bem-sucedido “Invasion of Privacy”, lançado em 2018. O novo projeto é um dos mais aguardados do ano e já tem gerado grande expectativa nas plataformas digitais.

Com 23 faixas confirmadas, o álbum deve trazer uma mistura de músicas inéditas com sucessos que consolidaram o nome de Cardi B no cenário do hip hop internacional. Ainda não há informações completas sobre a tracklist ou possíveis colaborações, mas a artista promete entregar um trabalho que reflete sua autenticidade, força e conexão com o público.

O lançamento de “Am I The Drama?” acontece no dia 19 de setembro de 2025 em todas as plataformas digitais.