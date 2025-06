Sandy esclarece rumores e nega projeto com Anavitória

Na manhã desta quinta-feira (26), a cantora Sandy veio a público esclarecer um boato que movimentou as redes sociais nos últimos dias: a suposta existência de um novo projeto musical com a dupla Anavitória.

A especulação teve início após uma publicação feita no Instagram oficial do duo, atualmente em turnê pela Europa, onde elas aparecem segurando envelopes com os nomes “Sandy” e “Junior” escritos à mão.

A imagem fazia parte de um carrossel de fotos da viagem e foi interpretada por muitos fãs como um possível indício de colaboração artística entre os artistas. A hipótese ganhou força especialmente porque Sandy e Anavitória já demonstraram admiração mútua publicamente em outras ocasiões.

No entanto, para conter as expectativas do público, Sandy comentou diretamente na publicação de um fã-clube no Instagram, desmentindo os rumores.

“Relaxa, pessoal! Tem nada, NADA mesmo! Prometo! Desculpa aí…”, escreveu a artista, reforçando que não há qualquer projeto conjunto em andamento com o duo.

A origem do mal-entendido veio à tona logo em seguida. Os envelopes que causaram burburinho não continham convites para uma colaboração, mas sim cartas escritas por um fã brasileiro, Andresson Muniz Stephens, que reside em Londres.

O próprio Andresson confirmou nas redes sociais que foi o responsável por entregar os envelopes à dupla Anavitória durante um show da turnê na capital inglesa, no início da semana.

“Não sabia que estava rolando fofoca. Gente, fui eu que dei as cartas à Anavitória para que elas passassem para Sandy e Junior. Nem imaginei que elas iriam postar uma foto, e tampouco que Sandy iria comentar. O show foi aqui em Londres nesta segunda-feira e, como sempre, foi maravilhoso”, escreveu ele em um post nas redes.

Na publicação original, Sandy também deixou um comentário agradecendo: “Que coisa linda! Arrasem muito! E obrigada por trazerem a carta!”. A interação descontraída entre as artistas e o fã acabou viralizando, mas deixou claro que não se tratava de nenhuma ação planejada entre elas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy e Anavitória seguem agendas separadas

Enquanto o mal-entendido movimentava a internet, ambas as partes seguem com projetos distintos. Sandy está no ar com seu programa no Multishow, que reúne convidadas especiais em uma série musical intimista.

Recentemente, ela também comentou que pretende desacelerar o ritmo de trabalho para preservar o prazer que sente pela música. “Senão perco o prazer”, disse em entrevista.

Já Anavitória, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, deu início a três turnês simultâneas e segue com agenda cheia até o final do ano. Em entrevistas recentes, a dupla declarou que os shows, apesar do cansaço, são fonte constante de alegria e conexão com o público.

A breve confusão deixou muitos fãs desapontados com a negação de uma parceria entre Sandy e Anavitória. Ainda assim, a interação nas redes mostrou o carinho mútuo entre os artistas e seus fãs, e reforçou o quanto simples gestos como a entrega de uma carta ainda geram grande repercussão em tempos de redes sociais hiperconectadas.